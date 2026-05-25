Confirmado por el Ministerio de Interior: Estas son las tres localidades de Catalunya que superan a Barcelona en delitos

La inseguridad se mantiene desde hace años como una de las principales preocupaciones de los barceloneses.

Estos datos se contemplan en el Barómetro Municipal de noviembre de 2025, publicado por el Ayuntamiento de Barcelona, donde muestra que el problema se encuentra entre los principales del ranking de inquietudes ciudadanas, situándose unas décimas por debajo de otros asuntos de primer orden como el acceso a la vivienda.

Así, el 25,2% de los encuestados afirman que es el mayor problema de la ciudad, por debajo del 32,8%, que sostienen que el estado de la vivienda en la capital catalana es más preocupante.

Disminuyen los delitos

Sin embargo, la criminalidad en Barcelona ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo de los últimos años, hasta el punto de que en Catalunya hay ciudades más pequeñas que son más peligrosas.

Es más, como indican los datos del Balance de Criminalidad del cuarto trimestre de 2025, publicado en 2026 por el Ministerio del Interior, la criminalidad convencional -que incluye delitos como homicidios, agresiones o hurtos- ha disminuido en un 2,7% respecto al 2024 en el conjunto de la comunidad autónoma.

Estos delitos también han bajado en Barcelona, concretamente en un 3,1%, por lo que se ha posicionado por debajo de otros municipios catalanes menos poblados, con 88 delitos por cada 1.000 habitantes.

Las ciudades más peligrosas

Esta lista la encabeza El Prat de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona), con 150 delitos por cada 1.000 habitantes. A continuación, le sigue Sant Adrià del Besòs (Barcelonès), con 97, aunque en este municipio la criminalidad ha aumentado en más de un 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Sant Adrià de Besòs, 26/09/2025. Sociedad. Vista de la subestación eléctrica de las Tres Chimeneas y los terrenos adyacentes. Foto: Zowy Voeten / Zowy Voeten / EPC

El tercer municipio con la tasa más elevada es Roses (Alt Empordà, Girona), con 91 crímenes y el cuarto Salou, con 89.

Los ciberdelitos

Además, con el auge de los trámites por internet, el Ministerio del Interior incluye en su Balance de Criminalidad un desglose específico para la cibercriminalidad.

Estos delitos, no incluidos en los datos de este artículo, representan el 17,32% del total en Catalunya y abarcan las estafas informáticas, que representan la inmensa mayoría de los ciberdelitos, e incluyen fraudes mediante comercio electrónico, falsificación de tarjetas y compras online.

También incorporan otros ciberdelitos entre los que se encuentran las amenazas y coacciones online, delitos de odio en la red, acceso informático no autorizado, interferencias en datos y delitos contra la libertad sexual cometidos en el espacio digital.

Sensación de peligro

Pero, a pesar del auge de la delincuencia digital, la criminalidad convencional es la que más sigue manteniendo preocupados a los barceloneses.

Fenómenos como los hurtos y los robos con fuerza alimentan la sensación de peligro y miedo colectivo, que después se reflejan en encuestas como la del Barómetro Municipal.

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Aunque la reducción del 3,1% en la capital catalana representa un avance en la ciudad, la brecha entre la mejora de las cifras y la preocupación ciudadana muestra que la percepción de inseguridad sigue vigente año tras año.