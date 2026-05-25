25 de mayo: ¿Dónde es festivo hoy, día de la Segunda Pascua, en Barcelona y Catalunya?
Ha transcurrido casi un mes desde el puente de mayo y muchos catalanes y barceloneses ya pueden disfrutar de otro festivo del calendario.
El calendario laboral español establece un máximo de 14 días festivos anuales, que se dividen en tres categorías según la competencia que los regula:
- Las fiestas estatales: ocho días de descanso obligatorio y retribuido en toda España.
- Las fiestas autonómicas: cuatro jornadas festivas decididas por cada Comunidad Autónoma.
- Las fiestas locales: dos días festivos adicionales al año propuestos por los ayuntamientos y aprobados por la respectiva comunidad autónoma.
Segunda Pascua
De este modo, muchos han podido disfrutar de un nuevo fin de semana largo gracias a la Segunda Pascua o Pascua Granada, que este 2026 se celebra hoy lunes 25 de mayo y permite enlazar tres días de descanso, del sábado 23 al lunes 25.
La Segunda Pascua es una festividad de tradición cristiana que se celebra 50 días después del Domingo de Resurrección, coincidiendo con Pentecostés.
Se trata de una fecha móvil, ya que depende del calendario de Semana Santa. En Catalunya no es un festivo autonómico general, sino que cada ayuntamiento decide si lo incorpora o no a su calendario laboral local.
Fiesta en Barcelona
En Barcelona, el Ayuntamiento ha vuelto a escoger este día como uno de los dos festivos locales de 2026, junto al día de la Mercè el 24 de septiembre, por lo que miles de trabajadores y estudiantes pueden disfrutar de un nuevo puente antes del verano.
También es festivo en aproximadamente 150 municipios, pedanías o entidades municipales catalanes, según el buscador de fiestas generales y locales de la Generalitat de Catalunya. Aun así, es posible que alguna localidad no aparezca en el portal, por lo que la mejor opción es consultarlo en las páginas oficiales de cada ayuntamiento
Esta es la lista oficial por provincias:
Barcelona
- Abrera (Baix Llobregat)
- Alella (Maresme)
- Badalona (Barcelonès)
- Badia del Vallès (Vallès Occidental)
- Barberà del Vallès (Vallès Occidental)
- Bagà (Berguedà)
- Barcelona (Barcelonès)
- Borredà (Berguedà)
- Cabrera de Mar (Maresme)
- Cabrils (Maresme)
- Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
- Calldetenes (Osona)
- Cardedeu (Vallès Oriental)
- Caresrius de la Rierada (Baix Llobregat)
- Castellcir (Moianès)
- Cervelló (Baix Llobregat)
- Collbató (Baix Llobregat)
- Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
- Dosrius (Maresme)
- El Masnou (Maresme)
- El Papiol (Baix Llobregat)
- El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
- Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat)
- Folgueroles (Osona)
- Gisclareny (Berguedà)
- Gurb (Osona)
- L'Ametlla de Merola (Berguedà)
- L'Esquirol (Osona)
- L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
- Lluçà (Lluçanès)
- Malla (Osona)
- Manlleu (Osona)
- Martorell (Baix Llobregat)
- Martorelles (Vallès Oriental)
- Mataró (Maresme)
- Mediona (Alt Penedès)
- Molins de Rei (Baix Llobregat)
- Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
- Montesquiu (Osona)
- Montgat (Maresme)
- Montmeló (Vallès Oriental)
- Montseny (Vallès Oriental)
- Navarcles (Bages)
- Olost (Lluçanès)
- Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental)
- Pobla de Lillet, la (Berguedà)
- Premià de Dalt (Maresme)
- Puig-reig (Berguedà)
- Ripollet (Vallès Occidental)
- Roda de Ter (Osona)
- Sant Adrià de Besòs (Barcelonès)
- Sant Bartomeu de la Quadra (Baix Llobregat)
- Sant Bartomeu del Grau (Osona)
- Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)
- Sant Feliu Sasserra (Bages)
- Sant Iscle de Vallalta (Maresme)
- Sant Joan Despí (Baix Llobregat)
- Sant Julià de Vilatorta (Osona)
- Sant Just Desvern (Baix Llobregat)
- Sant Martí de Centelles (Osona)
- Sant Miquel de Balenyà (Osona)
- Sant Pol de Mar (Maresme)
- Sant Quirze de Besora (Osona)
- Sant Sadurní d'Osormort (Osona)
- Sant Vicenç de Montalt (Maresme)
- Santa Cecília de Voltregà (Osona)
- Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
- Santa Creu de Jotglar (Lluçanès)
- Santa Eugènia de Berga (Osona)
- Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona)
- Santa Maria de Besora (Osona)
- Seva (Osona)
- Sora (Osona)
- Teià (Maresme)
- Tona (Osona)
- Torrelles de Llobregat (Baix Llobregat)
- Vallbona d'Anoia (Anoia)
- Vallpineda (Baix Llobregat)
- Vic (Osona)
- Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)
- Vilassar de Dalt (Maresme)
Girona
- Amer (Selva)
- Anglès (Selva)
- Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà)
- Begur (Baix Empordà)
- Borrassà (Alt Empordà)
- Campelles (Ripollès)
- Canapost (Baix Empordà)
- Capmany (Alt Empordà)
- Castellfollit de la Roca (Garrotxa)
- Corçà (Baix Empordà)
- Cruïlles (Baix Empordà)
- Espinelves (Osona)
- Figueres (Alt Empordà)
- Fonolleres (Baix Empordà)
- Fonteta (Baix Empordà)
- Fortià (Alt Empordà)
- La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà)
- La Jonquera (Alt Empordà)
- La Pera (Baix Empordà)
- Llagostera (Gironès)
- Llers (Alt Empordà)
- Llívia (Cerdanya)
- Monells (Baix Empordà)
- Parlavà (Baix Empordà)
- Peralada (Alt Empordà)
- Peratallada (Baix Empordà)
- Rabós (Alt Empordà)
- Riudaura (Garrotxa)
- Sant Climent de Peralta (Baix Empordà)
- Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa)
- Sant Hilari Sacalm (Selva)
- Sant Julià del Llor i Bonmatí (Selva)
- Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
- Ullastret (Baix Empordà)
- Ultramort (Baix Empordà)
- Vila-sacra (Alt Empordà)
- Vilamalla (Alt Empordà)
- Vilanova de la Muga (Alt Empordà)
- Vulpellac (Baix Empordà)
Lleida
- Abella de la Conca (Pallars Jussà)
- Altès (Alt Urgell)
- Arfa (Alt Urgell)
- Bovera (Garrigues)
- Butsènit (Noguera)
- El Hostal Nou i la Codosa (Noguera)
- Els Omells de na Gaia (Urgell)
- Erinyà (Pallars Jussà)
- Ferran (Segarra)
- Guissona (Segarra)
- Guixers (Solsonès)
- La Coma i la Pedra (Solsonès)
- La Farga de Moles (Alt Urgell)
- La Ràpita (Noguera)
- Linyola (Pla d'Urgell)
- Llimiana (Pallars Jussà)
- Massoteres (Segarra)
- Montgai (Noguera)
- Organyà (Alt Urgell)
- Perles (Alt Urgell)
- Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
- Sant Llorenç de Morunys (Solsonès)
- Santa Linya (Noguera)
- Santa Maria de Meià (Noguera)
- Vallbona de les Monges (Urgell)
- Vallfogona de Balaguer (Noguera)
Tarragona
- Alcover (Alt Camp)
- Alfara de Carles (Baix Ebre)
- Arnes (Terra Alta)
- Bítem (Baix Ebre)
- Blancafort (Conca de Barberà)
- Campredó (Baix Ebre)
- Duesaigües (Baix Camp)
- El Montmell (Baix Penedès)
- Els Reguers (Baix Ebre)
- Falset (Priorat)
- Godall (Montsià)
- Jesús (Baix Ebre)
- La Vilella Baixa (Priorat)
- Masdenverge (Montsià)
- Miravet (Ribera d'Ebre)
- Montbrió del Camp (Baix Camp)
- Paüls (Baix Ebre)
- Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
- Tortosa (Baix Ebre)
- Ulldecona (Montsià)
- Vinallop (Baix Ebre)
- Vinyols i els Arcs (Baix Camp)
