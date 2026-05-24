Adéntrate en una de las rutas más espectaculares de Catalunya: recorre la Vall d'Aran pueblo a pueblo en 10 días

Catalunya es una de las comunidades autónomas más ricas en paisajes y patrimonio de España.

Desde las impresionantes montañas de los Pirineos hasta las preciosas costas del litoral, el territorio goza de una gran variedad de lugares por donde pasear durante cada época del año.

Por este motivo, el senderismo en Catalunya ha experimentado un crecimiento exponencial, y se ha consolidado como una de las actividades de turismo activo y deporte de naturaleza más practicadas en el territorio.

Una experiencia única

Y es que, según la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), el territorio alberga más de 11.000 km autorizados con caminos marcados para los senderistas, además de refugios donde pasar la noche y descansar.

Para los que se estén iniciando en este deporte, existen varias rutas guiadas para no perdernos por la naturaleza y disfrutar de recorridos únicos.

Una de estas se adentra por los Pirineos leridanos de la Vall d'Aran: se trata del Camin Reiau, un camino que conecta los 33 pueblos del valle atlántico del Pirineo.

Y es que se trata de una experiencia única con la que recorrer el valle pueblo a pueblo disfrutando del arte, la gastronomía y la naturaleza. Además, es un recorrido personalizado que puede durar desde un fin de semana hasta diez días.

Vista aérea de Vielha / Zowy Voeten / EPC

Dividida en tres etapas

Es una ruta dividida en tres etapas, pensada para toda la familia con tramos de 15 km y 4 horas de caminata al día. El recorrido completo sale de Vielha, capital del valle, sube al Naut Aran -primera fase-, baja al Mijaran -segunda fase-, rodea el Baish Aran -tercera fase- y vuelve a Vielha.

La primera fase, el Naut o Alto Aran, comprende de la primera etapa a la quinta, y pasa por los pueblos de Vielha, Betren, Escunhau, Casarilh, Garòs, Gessa, Arties, Salardú, Bagergue, Montgarri y Tredòs. Aquí se puede contemplar el arte románico del siglo XII en cada pueblo y se alcanza el punto más alto de toda la ruta: Plan de Beret, a 1.800 m. También se pasará una noche en Montgarri, el pueblo abandonado en los años 60 donde solo quedan el santuario y reina el silencio.

Pueblo de Bagergue. / Turismo Naut Aran

Días y precio

La segunda fase, el Mijaran o Medio Aran, abarca de la cuarta a la sexta etapa y se adentra en los pueblos de Vielha -si se comienza el recorrido aquí-, Vilac, Mont, Montcorbau, Betlan, Vila, Aubèrt, Gausac y Casau. Se trata del valle más habitado y el más característico de la comarca.

Finalmente, en la tercera fase, el Baish Aran o Bajo Aran, se recorren los pueblos de Arròs, Begós, Benós, Arró, Vilamòs, Era Bordeta, Es Bòrdes, Arres de Jos, Arres de Sus, Bossòst, Les y Bausen. Es la zona menos visitada del valle, con caminatas más largas.

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La ruta completa tiene un precio de 850 euros, e incluye estancia para nueve noches. La ruta del Naut Aran son seis noches y cinco días por 595 euros; el recorrido del Mijaran tiene un precio de 240 euros por un fin de semana y, la última etapa, la del Baish Aran, cuesta 465 euros por 5 noches.