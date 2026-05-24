Loquillo rememora su adolescencia en la Barcelona de los años 70: "Yo tenía a los grises debajo de casa todos los días”

Tras más de 45 años de trayectoria profesional, la estrella del rock Loquillo sigue dando de qué hablar: el artista barcelonés, cuyo nombre real es José María Sanz Beltrán, se convirtió en uno de los grandes referentes del rock nacional durante los años 80 al frente de Loquillo y Los Trogloditas, con himnos ya históricos como ‘Cadillac solitario’ o ‘Feo, fuerte y formal’.

Nacido en el barrio barcelonés de El Clot en 1960, el cantante creció en una ciudad marcada por los últimos años del franquismo y por una profunda transformación social y cultural.

La Barcelona de los años 70 vivía un momento de tensión política, con protestas constantes, reivindicaciones vecinales y una juventud que empezaba a reclamar más libertades tras décadas de represión y dictadura.

Su vida en los 70

Así lo cuenta en durante una entrevista en ‘El tercer acto’, un podcast presentado por el periodista Fernando Navarro. Loquillo hace un repaso a cómo vivió su infancia y adolescencia en pleno centro de una de las ciudades más importantes de España, que en aquel momento se encontraba bajo el régimen de Franco.

“Me enfrenté a lo que era la vida en aquel momento en un barrio de los años 70 en la Barcelona obrera y la Barcelona gris y la Barcelona, llamémosle, de lucha antifranquista”, comparte el rockero.

Un chico de barrio obrero

“Yo era un chico de barrio obrero y con un padre estibador del puerto”, recuerda Loquillo, que también rememora cómo en su hogar el silencio era una constante. “Mi padre había sido combatiente republicano, sargento de Carabineros. Por lo tanto, en casa reinaba un silencio absoluto”, explica el artista, en referencia al contexto político y personal que marcó su infancia.

Además, el cantante relata algunas de las escenas que vivía a diario incluso desde el balcón de su casa: “Yo tenía a los grises debajo de casa todos los días, porque estaba la fábrica Hispano Olivetti, que era el centro de la mayoría de las grandes bullas de la clase obrera por la democracia. Yo veía a los grises cargar cada día desde el balcón de casa”, cuenta.

Resistencia antifranquista

Tal y como explica, la fábrica Hispano Olivetti -filial de la empresa italiana y uno de los mayores centros de fabricación de máquinas de escribir del mundo- fue también una de las compañías más beneficiadas por el régimen franquista.

Sin embargo, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de la resistencia obrera y antifranquista en Barcelona.

Las duras condiciones laborales y salariales llevaron a muchos trabajadores a organizarse y movilizarse en plena dictadura.

Las huelgas y asambleas impulsadas desde la fábrica acabaron sentando las bases de la lucha sindical en una época en la que este tipo de movimientos estaban prohibidos y reprimidos por las fuerzas del régimen, que acudían con frecuencia a las puertas de la empresa para castigar las protestas.

Negligencia médica

Otra de las experiencias más difíciles que marcó su infancia fue atravesar una hepatitis contraída a raíz de una negligencia médica. “En una revisión médica que había en aquella época franquista nos hicieron una visión médica con la misma aguja, pillé una hepatitis y me pasé tres meses encerrado en la habitación”, manifiesta.

Pero, en lugar de decaer, el rockero aprovechó esos días de malestar para indagar más sobre música y comprar sus primeros discos en físico.

Entradas a la venta

Loquillo también aprovechó la entrevista para abrir totalmente su corazón y confesar que también sufrió bullying durante su infancia: “llegaba al cole y se metían conmigo continuamente porque iba un curso por delante (...). Recibí las hostias de rigor hasta que mi se lo dije a mi padre y mi padre me dijo, "pues te defiendes." Y me defendí”, confiesa.

Noticias relacionadas

Ahora, décadas más tarde el cantante se encuentra en plena gira por España, que finalizará el 23 de octubre en Tenerife. El ‘tour’ ‘Corazones legendarios’ comparte nombre con su último álbum de estudio, un disco de colaboraciones en el cual versiona algunos de sus grandes éxitos con artistas españoles de renombre como Dani Martín o Alaska.