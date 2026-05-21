Melomanía
Barcelona se llena de pianos: diez escenarios repartidos por la ciudad para tocar o simplemente escuchar
La propuesta propone una experiencia participativa que invita a desconectar de la rutina
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La música es un sonido que nos acompaña durante toda la vida: sus notas, ritmos y melodías se adaptan a cada etapa de nuestra historia, acompañándonos en momentos de alegría, tristeza, celebración o reflexión.
Gracias a su capacidad de transmitir sentimientos, se convierte en un lenguaje universal que conecta a las personas sin importar su cultura o idioma.
Además de entretener, la música tiene un efecto positivo en el bienestar emocional y mental, puesto que escuchar canciones puede ayudarnos a relajarnos, reducir el estrés y mejorar nuestro estado de ánimo.
Llega a Barcelona
Muchas personas encuentran en las canciones una forma de expresión personal, ya sea cantando, tocando un instrumento o simplemente disfrutando de sus artistas favoritos. Por esta razón, la música también es utilizada en terapias y actividades educativas que favorecen la concentración, la creatividad y la comunicación.
En esta línea surge ‘Tu ciudad se llena de pianos’, una propuesta impulsada por Fundación Occident en colaboración con el Concurso Internacional de Música Maria Canals que despliega pianos por diferentes ciudades para que cualquiera pueda sentarse a improvisar e inundar los lugares de melodías.
Y esta iniciativa llegará este viernes 22 de mayo a Barcelona. En la capital catalana se distribuirán diez pianos de cola a lo largo del eje de Consell de Cent, Passeig de Sant Joan y Arc de Triomf, para que cualquier persona pueda acercarse a tocar o a dejarse sorprender por los sonidos.
Estas son las ubicaciones exactas:
- Consell de Cent – Enric Granados
- Consell de Cent – Rambla Catalunya
- Consell de Cent – Passeig de Gràcia
- Consell de Cent – Pau Claris
- Consell de Cent – Girona
- Consell de Cent – Passeig de Sant Joan
- Passeig de Sant Joan, 87
- Passeig de Sant Joan, 33
- Passeig de Sant Joan, 9
- Arc de Triomf
Conectar con las personas
La propuesta propone una experiencia participativa que invita a conectar con las personas y a alejarse por un rato del ajetreo y rutina diaria. Así, pianistas profesionales, estudiantes o aficionados podrán compartir un mismo espacio donde la música saldrá de las salas de concierto para mezclarse con la vida cotidiana de Barcelona.
‘Tu ciudad se llena de pianos’ comenzó hace varios años con la idea de dejar pianos de cola de forma permanente en espacios públicos, para que todo el que quiera tenga acceso a la música.
Desde entonces, se han viralizado en redes sociales numerosos vídeos de personas de distintas clases sociales tocando y emocionando con sus melodías.
Los pianos permanentes
Actualmente, los pianos permanentes se encuentran en distintos puntos: en el Hospital Vall d'Hebron, los pacientes y visitantes pueden disfrutar del piano en el vestíbulo del Edificio Infantil y de la Mujer con el apoyo de voluntarios cada miércoles de 13:00 a 14:30 h, así como cada tarde a partir de las 18:30 h.
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cuenta con un piano en el vestíbulo de Sant Quintí, disponible de 9:00 h a 20:00 h.
Las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Gràcia, Plaça Espanya y Diagonal también disponen de estos instrumentos y están a disposición de cualquiera, siempre y cuando estén abiertas.
Finalmente, Plaça Catalunya cuenta con un Piano Solar disponible de 9:00 h a 22:00 h.
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