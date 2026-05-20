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Lugares con encanto

Este es el pueblo catalán favorito de Joe Jonas: está en Barcelona y destaca por su patrimonio histórico

La tranquilidad del municipio atrae a los que desean escapar del bullicio de las grandes ciudades

El bonito pueblo de cuento a media hora de Vic

Este es el pueblo de ensueño escondido en el Pirineo catalán: tiene dos castillos y es ideal para visitar en verano

El pueblo favorito del cantante.

El pueblo favorito del cantante. / Archivo

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
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Aunque la provincia de Barcelona sea conocida internacionalmente por su capital, lo cierto es que el territorio esconde decenas de pueblos capaces de enamorar tanto a turistas como a grandes celebridades.

Entre calles con encanto, paisajes mediterráneos y rincones alejados del bullicio de la gran ciudad, muchas localidades se han convertido en refugios perfectos para quienes buscan desconectar.

Y es que, en una misma provincia, conviven algunos de los contrastes más característicos de Cataluña: desde playas bañadas por el Mediterráneo hasta zonas de montaña, pasando por viñedos, parques naturales y pequeños núcleos históricos donde el ritmo parece detenerse.

La estrella internacional

Precisamente esa combinación entre tranquilidad, clima y cercanía con Barcelona, ha provocado que numerosos rostros conocidos decidan visitar -o incluso instalarse- en algunos de estos municipios. Actores, cantantes y deportistas encuentran en estos lugares una alternativa más discreta y relajada lejos de las grandes capitales.

De hecho, no es extraño que pequeñas localidades catalanas acaben apareciendo en redes sociales internacionales gracias a las vacaciones de alguna estrella mundial. Fotografías paseando por el paseo marítimo, escapadas familiares o cenas en restaurantes locales convierten rápidamente estos rincones en destinos virales.

Y es que esto es lo que ha ocurrido con Joe Jonas, la estrella internacional del pop, conocido por su papel en Camp Rock y por ser uno de los líderes de la banda de los Jonas Brothers.

Patrimonio histórico

El artista fue visto en la cafetería Cabaler, ubicada en Sant Pere de Ribes (Garraf, Barcelona), donde algunos testigos le vieron bebiendo Aperol.

Otros famosos que han escogido esta localidad para instalarse son los periodistas españoles Alfonso Arús y Angie Cárdenas, la pareja sentimental y profesional de las mañanas de La Sexta en 'Aruseros'.

Y la elección de este municipio no es para menos: Sant Pere de Ribes es conocido por su rico patrimonio arquitectónico, con masías, casas de indianos y palacetes.

Además, la llanura agrícola de viñedos y algarrobos contrasta con el paisaje del macizo del Garraf. Los puntos de visita obligada incluyen el casco antiguo de Sota-Ribes y el entorno del castillo de Ribes o Bell-lloc.

El municipio está dividido en varios núcleos, entre los que destacan el núcleo de Ribes y el de Les Roquetes.

Sant Pere de Ribes (Garraf) 12/05/2011 Icult Rodaje y Photocall de la nueva pelicula REC 3, del director Paco Plaza (foto) y que se esta rodando estos dias en la finca Mas Solers (foto). Foto DANNY CAMINAL

Plaza de Sant Pere de Ribes. / Bcn

Cómo llegar

Es más, es indispensable visitar el centro histórico de Sota-Ribes, el castillo de estilo mozárabe y la Iglesia Vieja, del siglo XVII, protegida como bien cultural de interés local.

Además, también se encuentra la Iglesia Nueva, de estilo neogótico, la ermita de Sant Pau y las numerosas masías tradicionales.

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Para llegar desde Barcelona en coche se debe ir por la C-32 —Barcelona – Sant Pere de Ribes – El Vendrell—. También se puede acceder en transporte público: basta con coger la línea R2S de Renfe y bajar en Sitges, donde se debe coger el autobús 1144 en un trayecto de tan solo 10 minutos hasta el centro.

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