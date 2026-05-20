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Bajar la persiana

Lleida se queda huerfana de libros: adiós a una mítica librería con 25 años de historia

La creadora explica que "el anclaje que supone tener un comercio físico hace que te tengas que arraigar a un sitio, y nosotros tenemos ganas de viajar"

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Vista de una librería cerrada.

Vista de una librería cerrada. / Juan Herrero / EFE

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Lleida es una ciudad catalana, capital de la comarca del Segrià y de la província homónima. En el municipio viven 146.266 habitantes, según el Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya), y es la ciudad más grande de la comunidad catalana fuera de Barcelona, según informa su Ayuntamiento.

Tal y como explica el consistorio, Lleida es un importante núcleo de servicios y es la ciudad referencia en muchas materias, entre ellas, la oferta cultural y de ocio. Según el Institut Català de les Empreses Cultural, el municipio leridano cuenta con siete librerías repartidas por el territorio. Sin embargo, a mediados de junio quedarán solo seis.

Los tres pilares de la cooperativa

La tercera librería más antigua de la ciudad ha decidido bajar la persiana para no volver a abrirla. Se trata de el Genet Blau, una cooperativa literaria que incluye una librería física, fundada por Roser Trepat i l’Eva Esteve en 2001, una editorial y servicios culturales centrados en fomentar la lectura y organizar acontecimientos culturales. 

Mertxe París adquirió la librería en 2018. Junto con Rafel Folch, antropólogo, la librera ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de Instagram contando los motivos de este cierre. 

"Nos exige demasiada energía"

Mertxe París explica que la librería “siempre nos ha dado muchas alegrías, pero ahora nos exige demasiada energía, y casi exclusiva, que hace que nos la quite para encarar otros proyectos”.

Otro de los motivos es las ganas de conocer mundo que tienen ambos: "El anclaje que supone tener un comercio físico hace que te tengas que arraigar a un sitio, y nosotros tenemos ganas de experimentar y viajar, y la librería no nos lo permite". Ambos aseguran que ha sido una decisión "meditada y consciente" y que "nadie les ha obligado a hacerlo". 

"El Genet Blau seguirá cavalgando"

Con todo, Folch explica que el cierre solo incumbe a la librería física y que El Genet Blau "seguirá cabalgando por otros lugares, que no sea la librería". La librera y el antropólogo tienen entre manos un nuevo proyecto con el que quieren "seguir trabajando por y para la cultura desde otra posición".

Rafel Folch también presenta una nueva oportunidad para cualquiera que quiera coger relevo en la librería física, aunque el nombre y la marca se lo llevarán con ellos. 

Por último, París anuncia que hasta su cierre, El Genet Blau ofrecerá un 5% de descuento en el precio de los libros y un 10% en los juguetes. "Estamos infinitamente agradecidos por los 25 años de la librería. Nos ha hecho muy felices teniendo en cuenta que nunca habíamos soñado con tener una librería", concluye París.

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