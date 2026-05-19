Lo dice TripAdvisor: esta localidad catalana ubicada a tan solo 30 minutos de Barcelona será una de las visitadas este verano 2026

Cada vez queda menos para disfrutar del verano y muchas personas siguen con la búsqueda del destino perfecto al que viajar. A muchos de ellos les interesa especialmente su popularidad, ya sea para descartarlo e ir a algún sitio más tranquilo, o para descubrir el motivo que atrae a tantos turistas.

A partir de la plataforma de viajes Tripadvisor se pueden conocer los destinos que serán más populares durante este verano 2026. Y es que la página web ha publicado los resultados del 'Summer Travel Index', que analiza los destinos europeos más populares para este verano.

Índice y metodología

El índice de Tripadvisor revela los destinos de Europa más populares entre los viajeros británicos según el crecimiento interanual. Entre los lugares más registrados, España encabeza la lista de los 10 primeros, siendo además el país que más veces se repite. Además, las ciudades costeras son las más populares y, entre ellas, se encuentra una localidad catalana.

La ciudad de Sitges, a tan solo 30 minutos de Barcelona, ocupa la séptima posición del ránking y se posiciona como uno de los preferidos para este verano.

Estos son el resto de destinos europeos en tendencia según Tripadvisor para el verano 2026:

Alicante, Comunitat Valenciana. Alvor, Portugal. Playa de Palma, Mallorca. Málaga, Andalucía. Ksamil, Albania. Cracovia, Polonia. Sitges, Catalunya. Rodas, Grecia. Budapest, Hungría. Dublín, Irlanda.

El criterio empleado en esta clasificación se ha basado en los datos de comportamiento del sitio web obtenidos a partir de los datos de tráfico propios de la plataforma para búsquedas realizadas por usuarios en el Reino Unido entre el 1 de febrero y el 10 de abril de 2026 para viajes entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2026.

A 30 minutos de Barcelona

Sitges, al sur de Barcelona, en la comarca del Garraf, era una villa de pescadores que conserva en sus playas y calles la belleza que inspiró a una generación de artistas catalanes de finales del siglo XIX.

Uno de los artistas que se instaló en la localidad fue el pintor y escritor Santiago Rusiñol, en 1891. Su casa y estudio fue refugio de artistas modernistas y vanguardistas venidos de toda Europa y ahora, es uno de los atractivos turísticos, se trata del museo 'Cau Ferrat'.

En Sitges es imprescindible pasear por las calles blancas y empedradas del núcleo antiguo, mientras se pueden ir descubriendo las antiguas casas de marineros marcadas por el 'blauet', el característico azul marino tradicional de Sitges. Cabe destacar la zona peatonal del Rincón de la Calma, la icónica iglesia parroquial de San Bartolomé y Santa Tecla en un altozano junto al mar, y el Palacio de Maricel.

Sin embargo, Sitges es conocido por sus playas, y no es nada sorprendente porque cuenta con aproximadamente una veintena de magníficas playas repartidas entre calas y tramos más largos de arena, ofreciendo el repertorio perfecto para cualquier preferencia.

Además, en Sitges siempre hay alguna celebración, desde el Festival Internacional de Cine Fantástico hasta el Carnaval, que está entre los más extravagantes de Europa; en junio, el Pride llena de color las calles, con fiesta y reivindicación; y en septiembre, no hay que perderse sus fiestas mayores.