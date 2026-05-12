Descubre un mirador de ensueño en uno de los pueblos más bonitos de Catalunya y del mundo: ideal para visitar en familia

Catalunya esconde miles de rincones entre sus siglos de historia: desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, la comunidad autónoma goza de una amplia variedad de paisajes que no dejan indiferente a nadie que la visita.

En invierno, las montañas nevadas dibujan un paisaje blanco que hipnotiza a todo aquel que se acerca a los Pirineus, tanto para disfrutar de un descenso entre las pistas de esquí, como para descansar frente a las chimeneas de piedra.

Sin embargo, a medida que se acerca el verano y los termómetros van subiendo, como ocurre en esta época del año, las rutas entre entornos florales van ganando protagonismo, y las ganas de aventura se van despertando entre los más atrevidos.

Vistas espectaculares

En este contexto, una de las rutas ideales para empezar a iniciarse en el senderismo, y que se encuentra a menos de dos horas de Barcelona, es la del mirador del Soler, en Rupit (Osona, Barcelona). La ruta tiene una distancia de 1,28 km y 68 metros de desnivel positivo que se recorren en tan solo 20 minutos.

Mirador del Soler. / Patricia López Avilés

Durante todo el recorrido, que empieza ante la oficina de turismo del municipio, los más pequeños podrán añadir a la aventura un juego que encontrarán en los códigos QR de los rótulos del pueblo, donde tendrán que superar una serie de retos e ir sumando puntos.

Una vez arriba, el mirador muestra una panorámica aérea monumental de la villa medieval y de l’Agullola de Rupit, una de las cimas más emblemáticas de l’Espai Protegit del Collsacabra. Desde este punto también se pueden observar les Guilleries, los pantanos de Sau y Susqueda, el Montseny y gran parte de la provincia de Girona.

Vistas de l'Agullola de Rupit / Diputació de Barcelona

Una leyenda popular

Con todo, la cima esconde una leyenda popular: en estas tierras se escondía un gigante terrible y cruel que se dedicaba a espantar y robar a los campesinos.

Ante esto, y según el cuento popular, el Arcángel San Miquel combatió contra el terrible monstruo con tanta fuerza que su espada quedó clavada sobre el risco de l’Agullola, que se partió por la mitad y formó la famosa Agullola de Rupit.

Leyenda de l'Agullola / Patricia López Avilés

Además, la curiosa forma del mirador del Soler surgió entre los años 1986 y 1987: después de varias lluvias muy fuertes en la zona, una roca de grandes dimensiones cayó sobre la carretera de acceso a la villa de Rupit. Por orden del alcalde, el bloque se retiró de la vía. Una vez cortada, esta piedra se utilizó para revestir el depósito de agua de la villa.

Uno de los pueblos más bonitos

Aparte de ser un buen lugar donde desconectar y alejarse del bullicio de las grandes ciudades, Rupit es uno de los pueblos más bonitos de Catalunya y del mundo, según la Organización Mundial del Turismo (OMT), y desde 2022 forma parte de la red "Best Tourism Villages" de la ONU.

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Y este reconocimiento no es para menos: la villa es famosa por su arquitectura medieval, casas de piedra de los siglos XVI-XVII, un puente colgante y su entorno natural en el Collsacabra, lo que la convierte en un lugar ideal para hacer rutas y adentrarse en la naturaleza.