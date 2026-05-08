El rincón de Cerdanyola del Vallès que ya es historia del cine

Sentarse en el sofá a ver una serie o película o ir al cine después de una larga jornada de trabajo es una de las actividades más placenteras desde el inicio de la historia de la televisión.

Y es que sus distintos géneros, variedades, actores y personajes consiguen transportarnos a otros mundos sin movernos del asiento.

Para muchos, es la forma ideal de romper con la rutina y conectar con historias que descubren lugares capaces de despertar nuevas sensaciones.

Coleccionar escenarios donde se han grabado nuestras series o películas favoritas es un hobby que mueve masas: encontrar calles, cafeterías o edificios cargados de historia cinematográfica es una de las modalidades de turismo más solicitadas actualmente.

El rincón de Cerdanyola

Sin embargo, aunque Roma o Nueva York se hayan convertido en referentes por las historias que han acogido, no hace falta viajar miles de kilómetros para encontrar rincones que hayan salido en la gran pantalla.

En los últimos años, cada vez más municipios alejados de los grandes focos mediáticos se han convertido en espacios atractivos para el mundo audiovisual, ya sea por su belleza escondida o por su tranquilidad.

En este contexto, en Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona), varios rincones del municipio han servido como localización para películas y series, demostrando así que el cine también se puede encontrar a pocos minutos de casa.

El municipio ha acogido rodajes de películas como "Saben aquell", un biopic sobre el humorista Eugenio Jofra. Concretamente, las escenas de la casa familiar del artista están grabadas en la masía de Can Cordelle del municipio.

La masía de Can Cordelles (Cerdanyola del Vallès). / Enric / Wikipedia

Una historia íntima

Esta no es la única ocasión en que la localidad ha salido en la televisión: la serie española "Los sin nombre", dirigida por Pau Freixas y basada en la novela de Ramsey Campbell, escogió las calles de Cerdanyola como un punto clave para el thriller.

El cineasta Nando Caballero, que creció en Badia del Vallès, propuso Cerdanyola como uno de los principales escenarios para "Eva y Bea", una historia íntima sobre las relaciones personales.

Además, 3Cat también escogió esta ciudad del Vallès para grabar la mayor parte de la tragicomedia "El metralla", una película que explica la relación de un sacerdote y un miliciano del POUM escondidos en unas buhardillas durante buena parte de la Guerra Civil Española.

El mundo audiovisual

Pero la relación de Cerdanyola con el mundo audiovisual no acaba aquí: la ciudad también ha visto nacer caras conocidas de la televisión y el entretenimiento, como Yolanda Ramos, una de las humoristas más populares del panorama español.

Yolanda Ramos en el APM de TV3. / Bcn

También el actor Octavi Pujades, conocido por ficciones televisivas como "Los Serrano" o "Hospital Central", tiene vínculos con el municipio, donde pasó gran parte de su infancia.

Además, figuras del entretenimiento digital actual como Ibai Llanos, que tuvo su residencia en el municipio, han impulsado la visibilidad de Cerdanyola en los medios y en las redes sociales durante los últimos años.

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Todo ello demuestra que, aunque a menudo pase desapercibida ante las grandes ciudades, Cerdanyola también guarda rincones, historias y conexiones capaces de despertar la mirada más cinéfila.