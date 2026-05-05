'Proyectos Reactivadores'
Un pueblo del Pirineo catalán crea un 'coworking' para atraer nuevos vecinos y frenar la despoblación
Un proyecto que renueva instalaciones municipales para revitalizar territorios rurales
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A partir de una estrategia que dinamiza espacios y ofrece infraestructuras cómodas para emprendedores o trabajadores autónomos, un pueblo en Catalunya que tendrá la oportunidad de atraer a nuevos vecinos y combatir la despoblación.
Se trata de Vall de Boí (Alta Ribagorça, Lleida), un pueblo en el Pirineo catalán con 1.129 habitantes, según los datos de 2025 proporcionados por el Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat).
Un 'coworking' pirenaico
La tradicional fuente de ingresos del municipio es el turismo, gracias a sus iglesias románticas y a su proximidad al Parque Nacional de Aigüestortes y al Estany de Sant Murici. A su vez, el municipio tiene la necesidad de garantizar la continuidad de sus servicios, como la restauración, los oficios tradicionales o los nuevos, mientras combate la despoblación.
En este contexto nace la urgencia de tener infraestructuras capaces de ofrecer instalaciones adecuadas para perfiles emprendedores o autónomos, un problema que se resuelve con el 'coworking', es decir, espacios adaptados para el trabajo compartido y físico que cuenta con todos los muebles necesarios, así como salas de reuniones y lo necesario para llevar a cabo una jornada laboral típica de trabajos en oficina.
Ganador de 'Proyectos Reactivadores'
La Vall de Boí ha sido seleccionado como uno de los proyectos ganadores de la edición actual de 'Proyectos Reactivadores'. Una iniciativa impulsada por Ikea y la plataforma contra la despoblación Holapueblo para fomentar la dinamización de los territorios rurales mediante proyectos con impacto social y económico. La propuesta del municipio 'Espacio Conecta Rural - Centre d'Activació Econòmica Rural' ha obtenido 3.807 votos en el proceso de votación popular entre los socios de Ikea Family.
La iniciativa recupera espacios en desuso y, en este caso, el proyecto prevé transformar una sala municipal actualmente poco utilizada en un espacio de trabajo coworking que apoye a la actividad profesional durante todo el año. Se trata de preparar y adaptar el lugar para que no se perciba para el uso puntual, sino como un centro de funcionamiento diario que genere actividad económica y oportunidades laborales.
Para llevarlo a cabo, Ikea aporta 14.000 euros para destinarlos en el diseño interior y el mobiliario que se requiere sin necesidad de obras estructurales.
'Espacio Conecta Rural - Centre d'Activació Econòmica Rural' nace con la finalidad de reforzar la economía local, facilitar el desarrollo de proyectos profesionales y contribuir a la fijación de la población activa del territorio.
Combatir la despoblación
La Vall de Boí busca afrontar los desafíos de la despoblación a partir de diferentes acciones, y este reconocimiento en concreto supone un impulso importante para la Vall de Boí.
Ser el proyecto más votado por los socios de Ikea Family refuerza el valor de la propuesta y posiciona al municipio como capaz de impulsar iniciativas creativas y originales en el ámbito de desarrollo rural.
Además, el ayuntamiento ha rehabilitado viviendas vacías para ofrecer alquileres asequibles y ha financiado gran parte de las obras necesarias.
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