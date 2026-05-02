Llega Girona Temps de Flors 2026: fechas y principales novedades

El festival Temps de Flors volverá a dejar las calles de Girona con un ambiente floral y lleno de color en una 71ª edición con una programación llena de novedades.

Tras el éxito del año pasado, con cerca de 400.000 visitantes, el evento espera seguir atrayendo a miles de personas para ver las creaciones artísticas hechas con plantas y flores que se exhiben en espacios públicos y privados de la ciudad.

Temps de Flors

Temps de Flors es una fiesta que consiste en la exhibición de flores en patios, jardines y monumentos de toda la ciudad de Girona. Se celebra durante un total de nueve días: esta edición comienza el sábado 9 de mayo y se alargará hasta el domingo día 17. A lo largo de la semana, se desarrollarán conciertos, exposiciones, talleres y otras actividades, la mayoría de ellas de acceso gratuito. Sin embargo, cabe destacar que algunos de los actos son de pago o requieren la previa adquisición de tickets.

En total, habrá 141 proyectos en 113 espacios diferentes, y todos ellos abrirán cada día de las 9.30 horas (hora peninsular española) a las 21.00 horas. Aunque los de interior se pueden visitar hasta las 23.00 horas de domingo a viernes, y hasta la medianoche los sábados, en una propuesta de 'Flors de Nit' que tiene como objetivo potenciar la experiencia nocturna del festival de flores.

Cabe recordar que se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de la ciudad, con la implicación directa de la Associació Amics de les Flors de Girona. Además, como patrocinadores se han unido BBVA, CaixaBank y Freixenet, entre otros.

Novedades de la 71ª edición

Este año se incorpora a la iniciativa el puente de Sant Feliu, que se suma al resto de puentes del Barri Vell. Los puentes de Sant Agustí, de las Peixateries Velles y de En Gómez siempre se habían decorado, y en esta edición se añade el único restante como punto emblemático. A su vez, del Barri Vell también se incluirán otros espacios ornamentados con flores como los jardines de Sant Feliu, la fuente del paseo Arqueològic, y algunas calles y fachadas.

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals y para conmemorar el año Gaudí, se exhibirán también algunos homenajes y muestras, una de ellas se situará en la basílica de Sant Feliu.

A su vez, uno de los proyectos más destacados cada edición es el de las escaleras de la catedral, que este año está ideado y coordinado por Teresa Vidal, doctora y experta en la obra de Gaudí. Aunque los detalles de la creación son todavía un misterio, se sabe que, junto a la artista Nuxu Perpinyà, se plantearán referencias a la mitología gerundense.

Actividades y accesibilidad

La música seguirá siendo uno de los grandes atractivos de este acontecimiento anual. La programación cuenta con conciertos en la Plaça dels Jurats, una nueva edición del festival Girona A Cappella y actuaciones corales.

En la agenda también se incluyen actividades como una diada castellera, mientras que el comercio local y la restauración participarán con decoraciones y propuestas gastronómicas inspiradas en flores.

En cuanto a la accesibilidad, esta edición cuenta con dos puntos Espai Calma: uno en el Caixa Fòrum, y otro en el Centro Cívico Barri Vell-Mercadal. Se trata de espacios abiertos para cualquier persona que lo necesite, especialmente pensados para personas neurodivergentes y mujeres en periodo de lactancia.

Asimismo, se habilitará un espacio de descanso en el Jardín del Ángel y varias zonas con bancos a lo largo del recorrido para poder descansar. Como cada año, el festival también estará adaptado para personas con movilidad reducida.

Inauguración de Temps de Flors

El alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, inaugurará la 71ª edición del festival en un acto que tendrá lugar el sábado 9 de mayo a las 11.30 horas, en los Jardines de los Alemanes.

Durante la presentación, se hará un homenaje a la Associació Amics de les Flors de Girona, los coordinadores del evento que llevan impulsándolo desde 1979, aunque la celebración tiene origen en 1954.

La ciudad de Girona ya está preparada para esta nueva edición, como también lo está la vicepresidenta segunda de la Diputació de Girona, Gema Geis i Carreras, que en la presentación de la muestra que tuvo lugar el martes subrayó la importancia de la festividad: "Hablamos de un evento que es cultura, es identidad y es compromiso. Es la demostración de que Girona es una ciudad que no sólo se muestra, sino que se piensa y construye con sentido, con exigencia y con orgullo", comenzó.

Además, celebró la ampliación del proyecto: "Este año damos un paso más ampliando espacios y llegando a nuevos barrios. No es sólo una cuestión de extensión, es una clara apuesta por una ciudad más cohesionada. Girona no se puede explicar sólo desde el centro: debe explicarse desde todos los barrios y desde toda su gente". "También es una edición que interpela: los montajes que hablan del agua o del cambio climático, o los diálogos con figuras como Gaudí o el recuerdo de Pau Casals, nos recuerdan que la cultura no es solo contemplación: es reflexión y posicionamiento", agregó.

Por último, Geis concluyó con unas palabras de agradecimiento a la organización: "Y si Girona luce con esa fuerza es, sobre todo, gracias a las personas. Voluntarios, entidades, creadores... todas esas manos que a menudo no se ven, pero que hacen posible la muestra. Sin ellas, Temps de Flors no existiría".