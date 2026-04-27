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La hamburguesa catalana que triunfa en The Champions Burger: wagyu japonés, chuletón madurado y salsa propia

Se trata de un restaurante que nació hace más de 15 años en Vilanova i la Geltrú

The Champions Burger: así fraguaron tres jóvenes valencianos un éxito gastronómico de campeonato

Radiografía de la hamburguesa: ¿en qué punto está 20 años después de su 'boom'?

Hamburguesa con patatas fritas.

Hamburguesa con patatas fritas. / Pexels / Chevanon Photography

Oriol García Dot

Oriol García Dot

Barcelona
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Uno de los campeonatos gastronómicos que más ha crecido en los últimos años es el 'The Champions Burger'. Este 2026, el festival se ha decidido reinventar con un tour por más de 60 ciudades y nuevas rutas temáticas. Este tour acaba de poner fin a su edición en Barcelona, que ha estado desde el 9 hasta el 19 de abril en el centro comercial Westfield La Maquinista.

Este certamen, además de ser un sitio donde la gente puede disfrutar de las mejores hamburguesas de cada ciudad, también es un concurso en el que los consumidores votan. De hecho, cada edición valora las tres mejores hamburguesas y da un premio especial a la mejor hamburguesa local.

Podio del 'The Champions Burger'

Este año, el podio lo ocupan la 'Gladiadora', del restaurante The Vicbros Burger, que ocupa el primer lugar; la 'Royale Gold', del restaurante Godeo, que ocupa la segunda posición; y la 'Money Mayweather' del restaurante Gottan, que cierra el podio, aunque ganó el premio a la mejor hamburguesa de Europa en 2024.

Por otro lado, tenemos el premio especial que reconoce al restaurante local que presenta la mejor hamburguesa, en este caso de Catalunya. Este año, el premio ha sido otorgado al restaurante El Surtidor, ubicado en Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona), y a su hamburguesa Imperial Wagyu. Este restaurante ya se presentó el año pasado al concurso, aunque no fue premiado en ninguna categoria.

Origen como Frankfurt de barrio

Según la página web de este restaurante, "nació en Vilanova i la Geltrú hace más de 15 años como un Frankfurt de barrio. Aquí han desayunado generaciones, se han tomado cervezas grupos de amigos y se han cerrado días largos con una buena hamburguesa. Hoy somos El Surti: una versión renovada, pero con el mismo corazón. Hemos reformado el local, rediseñado nuestra marca y saltado a la carretera con 'The Champions Burger'. Pero seguimos siendo ese sitio donde siempre te sientes en casa".

La hamburguesa con la que se han presentado al festival, llamada Imperial Wagyu, es la primera hamburguesa con auténtico wagyu japonés A5 de la historia de la competición.⁣ Sus ingredientes son pan high brioche⁣, wagyu japonés A5,⁣ chuletón madurado⁣, flor comestible de Tsubaki y Sakura⁣, queso ahumado americano⁣, mermelada de cebolla al vino de Yoichi⁣, espuma de quesos de Hokkaido⁣ y la salsa 'Geishas' elaborada en El Surtidor⁣.

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Agradecimiento del ganador

El propio restaurante ha publicado en Instagram un vídeo agradeciendo a la capital catalana por los votos de la gente y el excelente recibimiento que ha tenido su propuesta para el festival. Además, han descrito la Imperial Wagyu como un "paseo por un jardín de sabores".

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