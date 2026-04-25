Vacaciones en Catalunya con hijos y perro por menos de 35 euros al día: cómo inscribirse en el programa 'Vacances en família'

La Agència Catalana de la Joventut (ACJ) y la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (XANASCAT) han impulsado, un año más, el programa 'Vacances en família' que ofrece estancias durante un periodo de vacaciones por un precio reducido.

El departament de Drets Socials i Inclusió abrió la preinscripción hasta el día 27 de abril a las 12.00 horas (hora peninsular española) para la segunda convocatoria de la 21ª edición del programa social de este año 2026.

Estadas en albergues a precios especiales

Las familias que estén pensando en organizar las vacaciones de verano o una escapada después de esos meses de calor podrían encontrar su solución en el programa 'Vacances en família', puesto que cuentan con una gran variedad de ubicaciones en Catalunya y disponibilidad, y la preinscripción a la convocatoria sigue abierta.

La iniciativa de la Generalitat de Catalunya ofrece estadas en albergues a precios especiales para familias con hijos menores de 18 años con el objetivo de potenciar el ocio familiar y favorecer la convivencia entre los miembros de la familia y con el resto de participantes.

Es un programa ideal para quienes buscan desconectar del día a día con experiencias diferentes, fortalecer vínculos, aprender y compartir con otras familias.

Inscripción a la convocatoria

Como cada año, hay dos convocatorias de preinscripción: una para el primer semestre del año y otra para el segundo. Ambas suman 48.554 plazas, repartidas en 853 turnos, de las que pueden disfrutar hasta 9.173 familias. La convocatoria actual ofrece 23.051 plazas que corresponden a 4.412 familias beneficiadas, según los datos ofrecidos por la Generalitat de Catalunya.

La preinscripción abrió el pasado 13 de abril a las 12.00 horas y cierra el lunes al mediodía. Las familias, pues, pueden inscribirse aún a través del portal de preinscripciones, en el que necesitan indicar sus preferencias de fechas y de ubicaciones. El sorteo público se celebrará el 29 de abril a las 12.00 horas y los resultados se publicarán el día siguiente.

Los turnos de esta convocatoria ofrecen estancias en 28 albergues desde el 21 de junio hasta el 13 de diciembre de 2026, todas las semanas de verano, el puente de octubre y todos los fines de semana desde septiembre hasta mitad de diciembre.

Tarifas y descuentos

El precio del programa social depende del turno que se elija y varía según la temporada. En temporada baja, la tarifa para personas mayores de 14 años es de 35,50 euros; en temporada media, 41 euros y; en temporada alta, 44 euros, por persona y noche.

El precio para los niños de 7 a 13 años tiene un 25% de descuento en la tarifa; los de 4 a 6 años, una reducción del 50%; y para los menores de 3 años, la estada es gratuita. Asimismo, los mayores de 65 años mantienen un coste fijo de 24 euros para cualquier temporada. El precio incluye el 10% de IVA, la pensión completa, la ropa de cama y, para las estadas de más de dos noches, algunas actividades.

Con estas cuotas, la iniciativa pretende incluir a todos los rangos de edad y convertir la experiencia en intergeneracional.

Además, 'Vacances en familia' ofrece un 10% de descuento extra a las familias numerosas y monoparentales. También existe una reducción del 15% en los casos de hijos con discapacidad reconocida igual o superior al 33%, en situación de dependencia o diversidad funcional.

También para perros

Estos alojamientos están pensados para desarrollar estadas que favorezcan la convivencia, por lo que cuentan con instalaciones adecuadas para el ocio y para compartir espacios. De esta forma, los perros son bienvenidos en el programa: cada albergue dispone de, como mínimo, una habitación apta para un máximo de dos animales por familia. Esta opción supone un coste adicional de 4,50 euros por perro y por noche.