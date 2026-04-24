Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTANEl PentágonoEncuesta CISBegoña GómezFelipe VIAemetERE LimakGuerra IránLa meta invisiblePolicíaMago PopLibros Sant JordiAnisakisAlergiasLobos
instagramlinkedin

Lugares emblemáticos

Los rincones de Vic que están en la historia del cine y de la televisión

Vic de primera, Vic de segunda: "Al otro lado del río no hay votos, no le importa a nadie"

Estos son los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

Vista aérea de Vic.

Vista aérea de Vic. / EL PERIÓDICO

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Con su inconfundible aire medieval y su herencia cultural, Vic es un tesoro para cineastas que buscan escenarios cargados de historia, lo que asegura que la capital de Osona sea el telón de fondo de producciones cinematográficas y televisivas.

Desde su plaza Mayor hasta su catedral y el templo romano, la ciudad ha sido testigo de varias películas y series que han sabido capturar su esencia. Si eres un amante de las curiosidades del cine y la televisión, te decimos los dos lugares de Vic donde la ficción y la realidad se entrelazan en un mismo escenario.

La plaza mayor

La plaza mayor

Uno de los lugares más emblemáticos de Vic, que ha aparecido en varias producciones, es la plaza Mayor. Con su amplia extensión y rodeada de edificios históricos con arcos porticados, esta plaza ha sido utilizada en varias películas de época. Destaca su aparición en la película 'Pa Negre' (2010), dirigida por Agustí Villaronga y basada en la novela homónima de Emili Teixidor.

En la cinta, ganadora de 9 premios Goya y 13 Gaudí, la plaza de Vic se convierte en un lugar crucial para recrear el ambiente rural y sombrío del franquismo en Catalunya.

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Vic

La catedral

La catedral

La imponente catedral de Sant Pere de Vic, con su mezcla de estilos arquitectónicos (románico, gótico, barroco y neoclásico), ha sido un lugar clave para varias producciones que buscan escenarios religiosos con un aire medieval.

En la serie de televisión 'Isabel', que se emitió en RTVE entre 2011 y 2014 y que narra la vida de Isabel la Católica, el templo y sus alrededores sirvieron como escenarios para múltiples escenas. Su interior se convirtió en el lugar idóneo para ambientar las intrigas y la devoción religiosa de la época.

TEMAS

  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
  3. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  4. Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
  5. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  6. Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
  7. Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
  8. Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla

Arbeloa aparta a Ceballos del Real Madrid tras una fuerte discusión

Arbeloa aparta a Ceballos del Real Madrid tras una fuerte discusión

Los rincones de Vic que están en la historia del cine y de la televisión

Los rincones de Vic que están en la historia del cine y de la televisión

Barcelona compra por seis millones de euros una finca de 14 pisos en la calle Diputació

Barcelona compra por seis millones de euros una finca de 14 pisos en la calle Diputació

Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT

Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT

Junts avisa de que el catalán acabará siendo "irrelevante" si no es un requisito para vivir y trabajar en Catalunya

Junts avisa de que el catalán acabará siendo "irrelevante" si no es un requisito para vivir y trabajar en Catalunya

PortAventura World tendrá el primer Hard Rock Café situado en un parque temático de Europa

PortAventura World tendrá el primer Hard Rock Café situado en un parque temático de Europa

Directo | Netanyahu dice haber superado un cáncer de próstata detectado en una etapa temprana

Directo | Netanyahu dice haber superado un cáncer de próstata detectado en una etapa temprana

Inaugurado el CaixaResearch Institute, el primer centro sobre inmunología del sur de Europa: "Es uno de los grandes retos de la biomedicina actual"

Inaugurado el CaixaResearch Institute, el primer centro sobre inmunología del sur de Europa: "Es uno de los grandes retos de la biomedicina actual"