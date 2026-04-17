¿Dónde están los árboles monumentales en Catalunya? La nueva app para descubrirlos y visitarlos

En Catalunya se encuentran cerca de 300 arboledas y árboles monumentales, que destacan dentro de sus respectivas especies por su edad, su dimensión o su valor simbólico.

La mayoría tienen más de 200 años de vida o, incluso, son milenarios, y muchos se han convertido en símbolos de referencia de algunos pueblos.

De esta forma, se ha creado una aplicación que reúne toda la lista de árboles monumentales para poder consultarla con facilidad.

Lista de árboles monumentales

La lista de ejemplares es cada vez más larga: en 2025 añadieron 24 nuevos árboles repartidos por diferentes comarcas, incluyendo por primera vez el Barcelonès y el Lluçanès.

Las especies más habituales de encontrar entre los considerados monumentales son las encinas, los robles o los pinos, aunque el catálogo incluye tipos muy diferentes: desde fresnos y castaños, hasta cerezos silvestres o árboles con un valor único.

Desde el 1987, estos árboles están sometidos a una protección especial, que prohíben su tala o actuaciones que puedan alterarlos. A causa de la evolución natural, la Generalitat de Catalunya ha catalogado el estado de conservación de estos árboles, que puede ir desde un estado normal a un proceso de decaimiento. O algunos que ya están muertos pero se mantienen como elementos históricos, queden o no restos del ejemplar.

Ejemplares por Catalunya

El proceso para declarar un árbol como monumental es largo e implica a múltiples administraciones, pero comienza por el ámbito local. Posteriormente, se declara de interés local y finalmente el departamento de Territori, Habitatge i Sostenibilitat evalúa la propuesta. Si se dan las condiciones, se inicia un expediente, que podría acabar con la declaración oficial por la Generalitat de Catalunya.

En comarcas como l'Alt Empordà se encuentran ejemplares destacados como El Suratell o el Plàtan de la Plaça de Colera, en zonas de montaña como l'Alt Urgell se encuentra la Alzina de Can Cotet, y en el Pallars Sobirà, el Pi de Monestero.

En el Ripollès están el Auró del Remei y el Grèvol de Ventolà, que representan la riqueza del Pirineo.

Centro y litoral

En las comarcas centrales y del litoral, como Osona, se encuentra el Castanyer d'Índia de Masjoan, en el Vallès Oriental se sitúa el Castanyer Gros de la Casa del Bosc, o en el Baix Llobregat está el Pi Gros del Salt o la Alzina de Puigvoltor.

Mientras que en el sur y Ponent, las comarcas como Terra Alta o el Tarragonès conservan Lo Parot o el Plàtan de la Plaça de la Riera de Gaià.

Castanyer Gros de la Casa del Bosc ( o Can Cuc) en el Montseny. / EPC

Aplicación interactiva

Arbres MonumetCAT es la nueva aplicación interactiva que recoge 234 árboles monumentales de Catalunya y permite conocerlos y visitarlos.

El desarrollador es Roger Barniol y el espacio digital nace de su aprecio por la tierra y la naturaleza con el objetivo de incentivar las visitas a este tipo de patrimonio natural.

Es una herramienta pensada para excursionistas, amantes de la biología, familias y curiosos que quieran conocer la flora de la comunidad.

¿Qué ofrece la app?

La aplicación está diseñada para simular el diario de campo digital de cualquier excursionista. A través de un diseño que imita una libreta de bocetos, tiene actuaciones que van desde consultas rápidas de localizaciones hasta juegos de coleccionistas.

Este espacio cuenta con un mapa y una lista en la que se puede filtrar por comarca o por estado del ejemplar para poder localizar un árbol con características concretas. También cuenta con las fichas detalladas con la información técnica, curiosidades e imágenes de cada especie.

Al ir registrando las visitas se puede mejorar el nivel de 'explorador', se empieza con un nivel de 'pixapí' y se puede llegar hasta 'guarda forestal' o 'leyenda suprema'.

A partir del descubrimiento de nuevos árboles se crea una colección visual que reúne todas las visitas. Además, cada mes se propone una especie destacada, para profundizar en su estudio.

La aplicación es gratuita y está disponible para dispositivos Android e iOs.