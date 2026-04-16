Movilidad sostenible
El pueblo catalán que supera a Barcelona en carril bici por habitante y casi nadie imagina
La capital catalana es la localidad con más kilómetros totales, pero su elevada población rebaja la media a 0,15 km por cada 1.000 residentes
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La bicicleta es uno de los transportes más usados en toda Catalunya. Es conocido que existen muchos carriles bici repartidos por toda esta comunidad autónoma, pero realmente, ¿qué municipios son los que tienen más carriles bici?
La página web Carril Bici Open Data se dedica a contabilizar y señalar los carriles bici de Catalunya para conocer mejor qué municipios tienen más cantidad. Esto lo hacen basándose en OpenStreetMap, su fuente principal de datos.
OpenStreetMap (OSM) es un mapa colaborativo del mundo, editado por miles de voluntarios. Para conseguir los datos para este mapa, Carril Bici Open Data recopila información buscando las etiquetas vías para ciclistas o caminos hechos para bici en OSM.
Además, obtienen la cantidad de población y la superficie de cada municipio desde Wikidata. Esto les permite calcular indicadores relativos como km de carril bici por cada 1.000 habitantes o por km². Complementan los datos de OSM con fuentes de Open Data Barcelona y del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para llevar a cabo el mapa interactivo.
Datos de carriles bici en Catalunya
Para empezar, esta web muestra que en toda Catalunya existen 2.051 kilómetros de carriles bici. Además, explica que hay 328 municipios que cuentan con este tipo de vías, ocupando un 34,6% de cobertura municipal. La media de Catalunya de km por cada 1.000 habitantes es de 0,61%.
Si lo dividimos por provincias, podemos ver que la que más kilómetros de carril bici tiene es Barcelona, con 1.105 km, 148 municipios con carril y una media de 0,19 km/1.000 habitantes. Le sigue Girona, con 477 km, 102 municipios con carril y 0,58 km/1.000 habitantes de media. En tercer lugar tenemos a Tarragona, con 360 km, 51 municipios con carril y 0,42 km/1.000 habitantes de media. Finalmente, aparece Lleida con 92 km, 27 municipios con carril y una media de 0,20 km/1.000 habitantes.
Municipio con más carriles bici
Este mapa evidencia que el municipio con más kilómetros de carriles bici, para sorpresa de nadie, es Barcelona. Concretamente, la capital catalana cuenta con 245,8 km de carril bici, de los cuales el 58% cuenta con iluminación nocturna. A pesar de ser el municipio con más carriles bici, su elevado número de población hace que tenga solo 0,15 km por cada 1.000 habitantes.
El podio de municipios con más kilómetros de este tipo de vías lo completan Reus (Baix Camp, Tarragona) con 55,2 km de carril bici, 0,50 km cada 1.000 habitantes y el 48% de vías iluminadas y, en tercera posición, está Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona) con 50,7 km de carril bici, 0,23 km por cada 1.000 habitantes, pero tan solo un 33% de ellos cuentan con iluminación.
Además, la página web ha publicado un ránking de los municipios que tienen más kilómetros por cada 1.000 habitantes. Contando solo municipios con más de 5.000 habitantes, el primer municipio que aparece es Bescanó (Gironès), que cuenta con 10,9 km de carril bici y una población de 5.122 habitantes, dando la cifra final de 2,13 km/1.000 habitantes. Deltebre (Baix Ebre, Tarragona) lo sigue muy de cerca, con 1,94 kilómetros por cada 1.000 habitantes, aunque cuenta con 23,2 km de carril bici en total.
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