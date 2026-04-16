Ni Córdoba ni Sevilla: este es el aceite de oliva virgen extra de España que ha ganado el gran premio de 2026

El pasado día 2, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebró el Premio Alimentos de España, concretamente el de Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra de la campaña 2025-2026. En esta entrega, el Ministerio ha decidido premiar un aceite que se elabora en Catalunya, concretamente en Tarragona, en una de sus categorías.

Este premio tuvo su primera edición en 1997 y, desde entonces, se convoca anualmente. Este galardón tiene como finalidad promocionar y dar a conocer los aceites de oliva vírgenes extra españoles de mayor calidad y estimular a los productores a obtenerlos y comercializarlos.

Frutado verde amargo y dulce

Esta condecoración se divide en cuatro categorías y un premio especial, principalmente subdivididas entre producción convencional y producción ecológica. Las modalidades de producción convencional son tres: mejor aceite de oliva virgen extra frutado verde amargo, el mejor aceite de oliva virgen extra frutado verde dulce y el mejor aceite de oliva virgen extra frutado maduro.

Dentro de los aceites de producción ecológica, solo se distingue una categoría: el mejor aceite de oliva virgen extra ecológico. Finalmente, se entrega un último premio especial, llamado el mejor aceite de oliva virgen extra, que se otorga al aceite que haya obtenido la mejor puntuación en la fase de cata y en la valoración físico-química de entre las cuatro modalidades establecidas.

El jurado que evalúa los aceites pertenece al Panel Oficial de Catadores del Ministerio de Agricultura, que somete los aceites a sucesivas pruebas y evaluaciones sensoriales. Además, intervienen catadores de otros grupos de la Administración, autorizados para la realización del control oficial en la final, según la web de Alimentos de España.

Como se puede observar en la disposición 7532 del BOE núm. 81 de 2026, esta campaña, los galardonados en cada una de las categorías han sido:

Modalidad frutado verde amargo : aceite de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén, presentado por Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca , SCA, de Bailén (Jaén).

: aceite de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén, presentado por , SCA, de (Jaén). Modalidad frutado verde dulce : aceite de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, presentado por Almazaras de la Subbética , SCA, de Carcabuey (Córdoba).

: aceite de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, presentado por , SCA, de (Córdoba). Modalidad frutado maduro : aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana, presentado por Centre Oleícola del Penedés , SCCL, de Llorenç del Penedès (Baix Penedès, Tarragona).

: aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana, presentado por , SCCL, de (Baix Penedès, Tarragona). Modalidad ecológico : aceite de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, presentado por Almazaras de la Subbética , SCA, de Carcabuey (Córdoba).

: aceite de la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, presentado por , SCA, de (Córdoba). Premio especial al mejor aceite de oliva virgen extra: Aceite de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén, presentado por Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca, SCA, de Bailén (Jaén).

Por tanto, el mejor aceite de oliva virgen extra producido en España se lleva a cabo en Jaén.

Tarragona, por otro lado, se lleva el premio de la modalidad de aceite frutado maduro. No solo ha logrado el premio, sino que los otros dos finalistas también eran de Tarragona: aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por Olis Solé, SL, de Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) y aceite de la Denominación de Origen Protegida Siurana presentado por Agrícola de Montbrío del Camp, SCCL, de Montbrió del Camp (Baix Camp, Tarragona).

Fuentes: