Canal de la Mina
Desaparecido el azulejo erótico de Manresa dos semanas después de su aparición
También se han retirado o golpeado otras para dañarlas en puntos del Bages y el Solsonès
Un nuevo azulejo erótico con vaginas y pene aparece en Manresa
Francesc Galindo
Ha desaparecido la baldosa erótica con vulvas y penes formando una estrella situada en el lado sur del puente de obra del canal de la Mina cerca de la fuente del Soroll y de Viladordis, en Manresa, después de que Regió7 se hiciera eco.
Un caminante que realiza habitualmente este recorrido fotografió la baldosa y ha vuelto a hacerlo con el puente ya sin ella.
Se da la circunstancia de que parece que no gusta a todo el mundo el fenómeno de las misteriosas baldosas eróticas que empezaron a aparecer entre Manresa y Solsona en 2023, y que han sido noticia y se han extendido por los puentes, viaductos y puentecillos de Catalunya.
En el sector de Palà y Valls de Torroella han empezado a desaparecer recientemente y alguna ha sido golpeada. Un vecino de Palà de Torroella explica, después de ver la noticia de la nueva baldosa erótica localizada en Manresa en un puentecillo del canal de la Mina, cerca de Viladordis, que hay una semirota en la zona de Palà con la riera de Vallbona. También se han arrancado de los muros de puentes y pasos como el que va al barrio de la Rata, en Sant Salvador de Torroella, a Can Flautes o en la pasarela que va hacia Salipota, en Súria.
Arrancar o estropear
“Las están quitando y la que no pueden arrancar la dejan estropeada”, afirma. En el sector de Valls y Palà las misteriosas baldosas eróticas llegaron en diversas tandas. “Primero en los puentes viejos y principales, después, incluso, en puentecillos de arroyo”. Y añade que retirarlas no es difícil usando un destornillador o una escarpa y martillo.
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