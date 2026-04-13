Se buscan figurantes en Catalunya para la película de 'Los Beatles': estos son los perfiles y las ciudades para participar en el casting

Catalunya es una de las localizaciones donde la producción de Sam Mendes se trasladará para grabar la película sobre la vida de Los Beatles esta primavera.

Para ello, están buscando figurantes mediante un casting masivo organizado para los meses de mayo y de junio en Barcelona.

Gran evento cinematográfico

Se trata de una tetralogía, cuatro películas biográficas, cada una relacionada con uno de los personajes de la banda de música procedente de Liverpool. Funcionarán de forma individual y en conjunto darán una perspectiva más completa sobre los orígenes, la formación y los momentos de fama del grupo.

El macroproyecto lo produce Sony Pictures; su estreno está previsto para abril de 2028, con la aspiración de convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de la década.

Rodaje en Barcelona

Desde hace unas semanas se conoce que, durante esta primavera, la ciudad de Barcelona se convertirá en el plató de algunas escenas de las películas.

Sin embargo, se desconocía si se mencionará el concierto de los Beatles en la plaza Monumental de Barcelona en el año 1965 o si se había elegido el municipio para simular en sus calles zonas de Reino Unido.

De esta forma, a partir del anuncio del casting de figurantes de la agencia Penélope, se ha confirmado que se recreará el ambiente de, al menos, uno de los dos únicos conciertos que la banda dio en España -el otro fue en Madrid- y el que cerró su gira europea, en un momento emblemático del grupo.

Perfiles para participar en el casting

La empresa responsable de encontrar a los figurantes ha publicado en sus redes sociales que buscan a un tipo de perfil muy amplio, en el que muchas personas encajan, aunque se necesite una estética muy concreta.

Se trata de un trabajo remunerado para algunos días sueltos entre mayo y junio. Para acceder a esta experiencia actoral solo hay que registrarse en la página web oficial y enviar un mensaje solicitando entrar al casting.

Necesitan a hombres y mujeres de 18 a 60 años de cualquier nacionalidad que cumplan con un requisito principal: que no se tenga ningún tatuaje visible. Al estar ambientada en la década de los 60 se precisa de un perfil que pueda encajar con el estilo de la época.

La persona ideal sería alguien sin un corte de pelo excesivamente moderno, con un estilo casi neutro y que no esté tatuado.

Figurantes en Salou

Barcelona no es la única ciudad de Catalunya donde grabarán la película de los Beatles: Salou(Tarragonès) es la otra elegida.

Para este municipio buscan el mismo tipo de perfil: que pueda hacerse pasar por una persona de los años 60. Sin embargo, en este caso pretenden encontrar a mujeres con una edad entre 18 y 35, también de cualquier nacionalidad y sin tatuajes visibles, para que aparezcan en bikini o bañador.

El rodaje está previsto para el 8 de junio y predominarán en la grabación las escenas veraniegas.