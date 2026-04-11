El bar de El Prat de Llobregat que aún sirve una tapa gratis con la primera consumición

Elementos como sus espacios naturales y verdes, la playa, el delta del Llobregat y que en las afueras se encuentra el aeropuerto principal de Barcelona dotan a El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) de grandes atractivos y servicios que ofrecer.

Su oferta gastronómica es amplia y variada, e incluye productos locales, como las alcachofas y el pollo Pota blava. Sin embargo, también cuenta con mucha oferta de bares de tapas, en los que poder disfrutar de un aperitivo o un vermut con el que complementar un buen día de playa, por ejemplo.

Un bar familiar

Si alguno de estos motivos te lleva a pasar el día en esta ciudad del Área Metropolitana de Barcelona, puedes pasarte por La Canareva, un bar de tapas familiar que mantiene una costumbre que, poco a poco, ha ido desapareciendo en Catalunya: servir una tapa gratis con la primera consumición. "Te levantas, escoges y te la sirven en la mesa", explica una clienta en su perfil de Instagram.

Además, algunos usuarios han compartido en sus reseñas que el bar también invita a un pequeño postre gratis con el café.

Buenas reseñas

La Canareva tiene más de 1.800 reseñas en Google, y la suma de estas valoraciones premia al bar de tapas con un 4,6 sobre 5 de valoración en el buscador.

Se encuentra en Av. del Canal, 179, 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona, a 15 minutos en transporte público desde el aeropuerto y a 6 km de la playa.

Los martes el bar de tapas no abre, pero el resto de días de la semana lo encontrarás sirviendo sus mejores platos de 9.00 horas a 17.00 horas. Además, viernes y sábado, también hay servicio de cena, de 19.00 a 23.00 horas.

Cabe destacar que muchos usuarios recomiendan ir pronto, ya que suele llenarse muy rápido.

Su carta

El bar ofrece todo tipo de tapas y unos postres buenísimos. Según se indica en las reseñas, el precio medio está entre unos 10 y 20 euros por persona, característica que hace que los usuarios destaquen su buena relación calidad-precio, por lo ricos que están sus platos y la rapidez en su servicio.

La carta de La Canareva es completa: en ella puedes encontrar tapas, torradas, ensaladas, platos combinados, mariscos y carnes, bocadillos calientes y bocadillos fríos.

Se destaca tanto la cantidad generosa de sus platos como la atención de su personal.

Lo más recomendado

En las reseñas de Google, los clientes dan algunas recomendaciones de qué pedir. Por ejemplo, Maribel Salamanca aconseja "rejos de Octopus, las patatas bravas y el cazón en adobo".

También se destaca su tarta de plátano, el bocadillo serranito, el solomillo de pollo con patatas y el bacalao gratinado con alioli.

Un cliente, José Ángel Ramon, comenta: "Buenas tapas a un buen precio y muy buen trato ..., buscábamos un bar para tomar algo con unos amigos y acertamos al 100%, tapas muy buenas y las torradas generosas tanto en cantidad como en tamaño, recomendable 100%, ya quedan pocos sitios como este..., volveremos".

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El número de teléfono del bar es 934 78 44 24 y su página web ya no está habilitada. Sin embargo, en su perfil de Instagram informan sobre sus horarios durante los periodos de vacaciones.