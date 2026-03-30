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El rincón de Figueres que aparece en una película de Netflix

"Inmejorable": El restaurante de Figueres aclamado por su magret de pato

"Absolutamente delicioso": los elogios al mejor restaurante de Figueres según Tripadvisor

Plaça de l'Ajuntament de Figueres

Plaça de l'Ajuntament de Figueres / Visit Figueres

Neus Castellet

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Figueres no solo es mundialmente conocida por ser la cuna del genio surrealista Salvador Dalí y por albergar su famoso teatro-museo. La capital del Alt Empordà va más allá del arte y el surrealismo, también y ha dejado su huella en el mundo del cine y la televisión, sirviendo de escenario para diversas producciones. Su rica arquitectura, sus calles históricas y su entorno natural han atraído a cineastas que han visto en la ciudad el escenario perfecto para sus historias. Ahora que está de moda visitar los lugares que aparecen en la gran pantalla, te decimos cuál es el rincón de Figueres que aparece en una gran producción.

"Inmejorable": El restaurante de Figueres aclamado por su magret de pato

"Inmejorable": El restaurante de Figueres aclamado por su magret de pato

Una de las películas más emblemáticas que ha utilizado la ciudad como telón de fondo es 'El Perfume: Historia de un asesino' (2006). Varias escenas de esta producción internacional se rodaron en las calles del casco antiguo de la ciudad, especialmente en la plaza del Ajuntament y en las callejuelas adyacentes.

Figueres, la París del siglo XVIII

Estas zonas, con su arquitectura medieval y su aire de misterio, resultaron perfectas para recrear la atmósfera del París del siglo XVIII, donde se desarrolla parte de la historia.

Al director del filme, Tom Tykwer, no solo le fascinó el reto de llevar a la pantalla la obra magna de Patrick Süskind, sino que en él proyectó a Catalunya como un magnífico escenario. De hecho, además de Figueres también aparece un barrio de Girona y La Seu de Manresa.

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