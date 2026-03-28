"Comida casera excelente a pie de playa": los elogios al mejor restaurante de Blanes según Google

La Roca de Sa Palomera, en medio de la larga playa de Blanes, marca el comienzo de la Costa Brava, considerado este municipio como el portal de esta idílica zona costera, la preferida para muchos para pasar las vacaciones veraniegas. Lo cierto es que en Blanes, con unos 42.000 habitantes, también se puede disfrutar todo el año paseando por su centro histórico, en el jardín botánico de Marimurta o visitando el castillo románico de Sant Joan.

También se puede comer bien, claro. Y según las reseñas de Google, el restaurante más bien valorado es El Sorrall, un restaurante familiar a pie de playa para los que quieran ir a lo seguro: cocina catalana tradicional con una relación calidad-precio que les permite auparse hasta la primera posición en cuanto a reseñas. 4,7 estrellas de valoración con más de 1.400 reseñas en Google.

"Un restaurante con una comida espectacular, desde el primer plato hasta los postres, pero lo que nos ha gustado más es el trato que nos ha dado Betlem, la dueña del local", comenta Jaume, aunque son muchos los que destacan el simpático trato de la propietaria y de los camareros del local.

Menú de comida catalana tradicional

¿Qué ofrece El Sorrall? Comida típica catalana. Un menú de 25 € entre semana y de 30 los fines de semanas y festivos, con pan, bebidas y postres incluidos. El menú es amplio y variado, con más de diez opciones de primeros y segundos entre los que se encuentran platos como el timbal de manzana y queso de cabra; brandada de bacalao; pato confitado con puré; steak tartar de ternera o la clásica brasa.

"Comida casera catalana de calidad a pie de costa con un producto y servicio excelentes. Con el trato de la dueña y la comida tan buena es imposible salir del sitio sin una sonrisa", expone un comensal.

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"El local es agradable y muy limpio. Está justo enfrente de la playa por lo que las vistas son inmejorables. La encargada de sala muy simpática y atenta. Cocina excelente, producto de calidad bien tratado. Raciones generosas. Muy buena la ensalada de aguacate con langostinos y tomate y la costilla de cerdo a la brasa. Postres caseros también muy buenos", expone otra clienta.