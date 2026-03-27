La ciudad catalana que adelanta a Barcelona en felicidad, según este ranking

Este marzo se han dado a conocer los destinos favoritos de los españoles para viajar esta Semana Santa. La mayoría se sitúan en las costas catalanas, por lo que esa zona vuelve a protagonizar el Índice de Felicidad de España 2026.

La lista la ha elaborado Sonneil Homes, una 'proptech' (empresa que usa la tecnología para mejorar la experiencia inmobiliaria) que analiza anualmente los lugares con mayor calidad de vida del país -y, por lo tanto, los más felices-.

Y ha publicado el índice coincidiendo con el Día Internacional de la Felicidad, que se celebra anualmente el 20 de marzo.

El quinto puesto dentro del ranking

Según ha mapeado la 'proptech', Tarragona se encuentra en el quinto puesto de entre las diez primeras ciudades con el puntaje más elevado, teniendo en cuenta varios aspectos.

Entre ellos, los días de sol, de lluvia, de viento, las temperaturas medias y el número de habitantes. También se incluyen otros factores prácticos, como la proximidad a hospitales y aeropuertos, el acceso a escuelas y si la ubicación es costera o interior.

El índice ha concluido que la ciudad tarraconense tiene un clima favorable, próximo al mar y con infraestructuras de alta calidad que contribuyen al bienestar. Con todo esto, Tarragona ha recibido 88,7 puntos de los 100 posibles.

Las ciudades que arrasan en el top catalán

La ciudad tarraconense cuenta con 291 días de sol, 47 días de lluvia, un nivel de viento de 45 km/h y una temperatura media de 17 grados. Esto se refuerza con el gran nodo de servicios que tiene, como la educación (2 escuelas internacionales), transporte y sanidad (16 hospitales). Además, se encuentra próxima al aeropuerto de Reus (Baix Camp), que está a solo 11 km (15 minutos en coche).

Municipio de Altafulla (Tarragona). / Danny Caminal

Si acercamos más el mapa, Sonneil Homes señala que Vila-seca es el municipio más feliz de Catalunya, con 89,21 puntos sobre 100, y Salou le sigue con 88,94 puntos. Ambas ciudades se sitúan en la comarca del Tarragonès, como la capital, que es tercera en el ranking de Catalunya y quinta en el de España.

Tras ella, destaca Torredembarra (87,30 puntos) y Altafulla (87,28 puntos), también en el Tarragonès.

Todas estas localidades tienen unas características muy similares a las de la ciudad de Tarragona, con muchos más días de sol que de lluvia, sin protagonismo del viento y con una temperatura media de entre los 17 y 18 grados.

Sur de España e islas

A nivel nacional, Málaga (Andalucía) se alza con el primer puesto en la lista de ciudades más felices de España. Según el índice, tiene una excepcional calidad de vida, con 310 días de sol, 49 de lluvia, un viento moderado y una temperatura media de 18 grados. Además, es una localidad costera, muy próxima al aeropuerto Málaga-Costa del Sol y que tiene 10 escuelas internacionales y 22 hospitales.

Playa de la Malagueta (Málaga, Andalucía). / LMA

Es por eso que la ciudad malagueña ha recibido 91,36 puntos sobre 100. Con 90,88 puntos se ha situado en segundo puesto Almería (Andalucía). Tiene 310 días de sol, unas precipitaciones muy bajas, de tan solo 27 días. La ciudad andaluza es costera y tiene su aeropuerto a 8 km desde el centro de la ciudad, que son tan solo 10 minutos en coche. Además, cuenta con 6 hospitales.

El tercer puesto es para Ibiza (Islas Baleares), con 90,86 puntos, gracias a sus 311 días de sol y una temperatura media de 19 grados y las ventajas propias de una isla. Cuenta con 3 escuelas internacionales, 4 hospitales y está a 10 minutos en coche de su aeropuerto.

La provincia andaluza es la clara ganadora

Y en cuarto lugar le sigue Alicante (Comunitat Valenciana) con 89,99 puntos. Tiene 299 días soleados, temperaturas cercanas a los 20 grados, 6 escuelas internacionales, 10 hospitales y está a 10 minutos en coche del aeropuerto de la misma ciudad.

Cádiz (Andalucía) ocupa el sexto puesto (88,12), Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) el séptimo (88,06), Barcelona (Catalunya) el octavo (86,9), València (Comunitat Valenciana) el noveno (85,97) y Sevilla (Andalucía) el décimo (84,35).

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El Índice de Felicidad destaca que Andalucía encabeza el ranking y que las ciudades costeras suelen tener una mayor calidad de vida.