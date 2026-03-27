El impresionante monasterio entre acantilados y saltos de agua que ya se puede visitar

Para llegar a algunos rincones de Catalunya, a veces no es necesario hacer muchas horas en la carretera. Hay lugares que merece la pena visitar y no son, ni mucho menos, remotos.

Y es que a media hora en coche de la capital del Vallès Oriental (Barcelona), Granollers, se encuentra un espacio donde la naturaleza y la cultura van de la mano.

Se trata del Espacio Natural de Sant Miquel del Fai, situado en el pueblo de Riells del Fai, dentro de la misma comarca vallesana y que forma parte del término municipal de Bigues i Riells.

La cascada que ofrece vistas al monasterio

Este paisaje se caracteriza por un gran salto de agua: el Salto del río Tenes. Es una cascada que ofrece la posibilidad de pasar justo por debajo de la misma.

Desde ese punto, el visitante puede disfrutar de unas vistas al edificio que se encuentra entre estos acantilados.

Vistas desde debajo de la cascada del río Tenes en el Espacio Natural de Sant Miquel del Fai (Vallès Oriental, Barcelona). / Delegaciones

Se trata del Monasterio de Sant Miquel del Fai, fundado en el siglo X por Gombau de Besora, señor del Castillo de Montbui (Anoia, Barcelona).

Este enclave ha tenido varios episodios de aperturas y cierres por causas de seguridad. El episodio más reciente sucedió en marzo de 2024, cuando las autoridades tuvieron que cerrarlo por un desprendimiento de piedras a causa de unas lluvias.

Episodios de aperturas y cierres

La abadía estuvo clausurada casi siete meses y reabrió en octubre de ese mismo año. Pero desde el día 15 del pasado diciembre ha permanecido cerrado por trabajos de mantenimiento, que se suelen realizar en épocas invernales para garantizar la seguridad de los visitantes.

Sin embargo, este fin de semana el monasterio ha retomado la actividad y ha reabiertosus puertas. Tal y como lo informa la página web oficial de este espacio, del 21 de marzo hasta el 30 de abril estará abierto cada día de las 10 hasta las 16 horas. Del 1 de mayo hasta el 31 de agosto el acceso se ampliará hasta las 17.30 horas.

El aforo es de 200 personas como máximo y es gratuito. Para acceder se debe realizar una reserva previa de la entrada y también de una plaza de aparcamiento si se accede con un vehículo particular.

Daños por desprendimientos

La Diputació de Barcelona informa a través de la misma web de que las personas que visitan el espacio “asumen la responsabilidad de estar en un entorno en el que pueden producirse desprendimientos”.

Esta autoridad no asume “ninguna responsabilidad sobre daños que puedan producirse con motivo de la circulación o estacionamiento y aparcamiento de vehículos”, y tampoco por el incumplimiento de las normas del paraje.

Visitas escolares

Además, a partir de este lunes se han retomado también las visitas escolares de lunes a viernes, entre las 10 y las 13 horas.

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Este espacio ha estado cerrado ocho años, desde 2017, a las visitas escolares. De momento se permitirá el acceso a los centros escolares de los municipios de Riells del Fai, Sant Quirze Safaja (Moianès, Barcelona) y Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental, Barcelona).