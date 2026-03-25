El restaurante de Catalunya que solo sirve calçotadas: tradición, brasas y salsa secreta

La temporada de calçots comienza habitualmente en noviembre y se extiende hasta el mes de abril, aunque su punto álgido suele situarse entre enero y marzo, según el Ayuntamiento de Barcelona. De hecho, en pleno marzo todavía hay mucha gente que busca el mejor sitio para disfrutar de este típico plato catalán.

El restaurante Cal Ganxo es "el único restaurante de Valls [Tarragona] y de Catalunya que se dedica únicamente a servir calçotades. Fiel a la tradición, ofrece una experiencia gastronómica auténtica, donde los calçots se cuecen sobre las llamas y se sirven al momento, envueltos en papel de periódico y sobre tejas, tal y como se hacía antes", según explica el propio local en su página web.

Origen del restaurante

El restaurante nació en los años 70. Pep Plana y Lluís Figuerola se dedicaban a la restauración de fincas rústicas en la comarca del Alt Camp (Tarragona), cuando descubrieron una casa en ruinas ubicada en la localidad de Masmolets. Decidieron comprarla y, tras una gran restauración, decidieron convertirla en el actual restaurante, inaugurándolo en 1980 y conservando sus estancias originales.

El restaurante está dirigido actualmente por la tercera generación de la familia. Antes de Lluís Figuerola y Alexandra Plana, actuales dueños, la taberna estuvo en manos de los fundadores, Pep Plana y Lluís Figuerola, que contaron con la inestimable ayuda de la iaia Cisqueta, encargada de transmitir los conocimientos gastronómicos de generación en generación.

El menú Calçotada

El menú Calçotada empieza con los tradicionales calçots acompañados con la salsa hecha a partir de un puñado de almendras tostadas, ñoras, ajos, tomates, guindilla, aceite de oliva, aceite de girasol, huevo, perejil, vinagre y sal, receta original de la abuela Cisqueta.

Para acompañar los calçots, el menú incluye carne de cordero, longaniza y butifarra negra de Valls, servidas sobre una pequeña parrilla con brasas y acompañadas con 'fesols del ganxet', alcachofas y all i oli.

El menú también incluye pan de payés, vino en porrón y una botella de cava brut nature para refrescar el paladar. De postre hay crema catalana con carquinyolis y un toque de naranja para dar más frescura. Finalmente, se sirve el café al gusto del consumidor para cerrar un excelente menú elaborado de forma tradicional con productos de calidad y kilómetro cero. El precio de esta comida es de 49 euros.

El restaurante también cuenta con un menú para gente vegetariana. Este incluye lo mismo que el anterior, pero cambia el cordero, la longaniza y la butifarra por escalivada y unas patatas al caliu. El precio también varía, ya que este cuesta 44 euros.

El horario del restaurante es de lunes a domingo de 10 de la mañana hasta las 17 de la tarde. Además, cuenta con una valoración de 4,5 estrellas, con más de 3.000 reseñas en Google Maps y 4,2 estrellas con más de 500 reseñas en Tripadvisor.