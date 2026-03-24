El pueblo medieval de Catalunya donde nacieron las icónicas galletas Birba: más de 130 años de historia

Entre algunos de los pueblos del Pirineo hay una localidad con una tradición dulce con más de un siglo de continuidad.

Sin embargo, este lugar no destaca solo por unas famosas galletas... sino que el atractivo de sus calles y su entorno natural ya es motivo suficiente para querer visitarlo.

Pirineo Axial

Es un destino ideal para cualquier estación del año, aunque hace años la temporada alta era en verano por quienes buscaban turismo de montaña.

El pueblo se ha colado varias veces en listas de los pueblos medievales más bonitos de Catalunya.

En este se ofrecen actividades de naturaleza, cultura y deporte y grandes panorámicas de montaña.

Se trata de Camprodon, en la comarca del Ripollès (Girona), situado en una valle donde confluyen el río Ter y el Ritort y se encuentra en el Pirineo Axial, el eje central y más elevado de la cordillera pirenaica.

Galletas Birba

Uno de los grandes atractivos de Camprodon surgió como una solución rápida a los inviernos solitarios, ya que, con la llegada del frío, las ventas de los negocios del pueblo eran muy escasas.

Pero en 1893 un pequeño comercio familiar dio con una receta de galletas fácil de almacenar y vender durante meses. El negocio consiguió un gran prestigio por la originalidad de la mezcla, dado que fue pensada para ser un producto de despensa.

La marca Birba se comenzó a asociar desde entonces con calidad, sabor y naturalidad, siendo famosas por los ingredientes naturales y los procedimientos artesanales de elaboración.

En 1929 se construyó la primera fábrica Birba en el centro de Camprodon. A partir de ahí, el negocio fue creciendo hasta día de hoy, cuando la empresa ya tiene 130 años de historia y una marca consolidad y reconocida a nivel nacional e internacional.

Puntos de interés en Camprodon

El pueblo de Camprodon concentra múltiples monumentos de interés que vale la pena visitar. El edificio más importante es la iglesia del monasterio románico de Sant Pere, del siglo XII y, junto a ella, la iglesia gótica de Santa Maria.

Galletas Birba de Camprodon, en la comarca del Ripollès, Girona, en una imagen de archivo de 2010. / ACN

Uno de los símbolos del pueblo es el Pont Nou, del siglo XIV, que se encuentra en la entrada de la antigua villa.

A sus alrededores se puede descubrir la iglesia Carme, la casa Ribes o la casa de la Villa.

Actividades en el pueblo

Camprodon es un pueblo perfecto para quienes quieren esquiar, practicar deportes de aventura, seguir rutas de montaña a pie, en bicicleta o con vehículos todoterreno, así como hacer excursiones a caballo, cazar en las zonas controladas de sus bosques o pescar en los ríos.

En el municipio destacan los platos elaborados con setas y con carne de caza. Además de las famosas galletas Birba.

También hay una gran oferta cultural, como las exposiciones en la casa de la Villa o en el museo Isaac Albéniz.