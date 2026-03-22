Las pastillas Juanola cumplen 120 años: de farmacia de barrio en Catalunya a gran industria

Hay unas famosas pastillas que se comercializan durante más de un siglo prácticamente con la misma receta. Y es que, si un producto funciona, ningún cambio tiene sentido.

Manuel Juanola Reixach creó las pastillas en 1906, en su pequeña farmacia en el barrio de Gràcia, en Barcelona. Por lo que el medicamento natural para la tos Juanola celebra este año su 120 aniversario.

Pastillas Juanola

Las pastillas Juanola alivian la tos, aclaran la voz y refrescan la boca, y están hechas a base de regaliz y plantas medicinales. Se idearon con la finalidad de crear un remedio natural y efectivo para calmar las molestias de garganta, ya sean las causadas por resfriados o por otros motivos.

Y todavía hoy, la pequeña fórmula magistral sigue presente en la vida de muchas personas.

Identidad catalana

Ahora se recuerdan como una marca de identidad catalana y se reconocen rápidamente por su inconfundible formato: una pequeña pastilla negra en forma de rombo guardada, junto a otras muchas, en una icónica caja roja.

Lo más característico es su sabor inimitable, mezcla de regaliz y anís, con aromas naturales, como el mentol, el eucalipto y el terpineol.

La demanda creciente de Juanola consiguió transformar la farmacia en un gran laboratorio industrial.

Desde 1906

En la pequeña empresa farmacéutica de Gràcia, la familia Juanola elaboró en 1906 el producto que conquistó a todos sus clientes.

En 1907 ya se vendieron más de 100.000 cajas de 6 gramos, según consta en la propia web de la empresa. En 1913 la cifra creció hasta las 236.000.

A los pocos años, otras farmacias de Barcelona solicitaban vender el producto. La expansión del negocio fue muy rápida: en 1930 ya se distribuía por toda España y en 1940, la propia familia inauguró los Laboratorios Juanola en el mismo barrio de Gràcia donde nacieron las pastillas. A partir de ahí, ya pudo expandirse la marca exponencialmente.

Continuidad durante la guerra

Sin embargo, hubo unos meses de parón durante la Guerra Civil española. Pero los pedidos de los clientes eran tan elevados que comercializaban el producto con la poca materia prima que encontraban y con un formato de cajas diferente, hechas a base de corcho y papel prensado.

En la década de los 90 las pastillas se incorporaron al grupo multinacional farmacéutico Angelini Pharma, con el compromiso de mantener el espíritu del producto original. Por lo que la producción pasa del barrio de Gràcia a hacerse en Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).

Producción de pastillas Juanola en Sant Quirze del Vallès (Barcelona), en una imagen de archivo de 2006. / Josep Garcia

Ahora, en 2026, se cumplen los 120 años del primer año de producción y, además de seguir estando en muchos bolsillos, sobre todo en estas épocas de cambios bruscos de temperaturas, tienen una gran presencia en la memoria de muchas personas.

Nuevos productos

La marca ha evolucionado y su catálogo, también. Aunque lo que no ha cambiado son sus ingredientes, que siguen siendo de origen natural.

Además de las clásicas pastillas de regaliz, también se hacen jarabes, infusiones o caramelos, entre otras variedades, pero todas ellas pensadas para el bienestar general.