La gruta que esconde la Lurdes berguedana: un santuario de 150 años en un rincón único del Berguedà

La Catalunya central también tiene su propio santuario dedicado a la Mare de Déu de Lurdes, un punto de peregrinación que está a punto de cumplir 150 años. Situado en el corazón del Berguedà, a medio kilómetro del núcleo de la Nou y levantado sobre una pequeña gruta, destaca por ser el primero que se construyó en España en honor a la virgen aparecida dieciocho veces a la joven Bernadeta Sobirós en Lourdes. Visitarlo puede ser una buena excusa para montar una salida cerca de casa, recorrer a pie una corta caminata y hacer parada en un restaurante para disfrutar de la cocina berguedana.

Con 163 habitantes, la Nou es actualmente uno de los municipios más pequeños del Berguedà por población, pero no por superficie ni por patrimonio. Es aquí, en la sierra del Catllaràs, a unos 876 metros de altitud, donde en 1878, Antoni Comellas, sacerdote devoto de la Mare de Déu de Lurdes, quiso establecer un punto de homenaje a la virgen. Para hacerlo, reconvirtió la fuente de Sant Isidre en un lugar de culto y la rebautizó como la Font de la Mare de Déu.

Comellas hizo moldear el techo de la cueva donde mana la fuente para que tuviera aspecto de gruta y se instaló una capilla con la imagen de la virgen de Lurdes, unas puertas de hierro que le dieron solemnidad y una zona balnearia.

Vista aérea del santuario de Lurdes / Turisme del Berguedà

Según las crónicas de finales del siglo XIX, rápidamente se atribuyeron curaciones a la Mare de Déu y al agua de la fuente. Ciertas o no, la avalancha de visitantes que recibió la cueva en poco tiempo hizo que, dos años después de su inauguración, ya se colocara la primera piedra de una iglesia en una explanada superior. El santuario, de estilo neoclásico, se construyó relativamente rápido —se inauguró en 1885— aunque no estuvo completamente acabado hasta 1915. Las contribuciones de los fieles pagaron íntegramente el altar Mayor y los ocho altares laterales neogóticos, dos de los cuales fueron destruidos durante la Guerra Civil. Piezas de arte, iglesia y cueva forman parte del Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya.

Para llegar hasta la gruta, justo desde el lateral izquierdo de la iglesia se toma un camino corto, pero empinado y con escaleras —no muy apto para personas con poca movilidad— y en pocos minutos se llega ante la figura de la virgen que, acompañada de velas y ofrendas, custodia la fuente. A su alrededor, hay un espacio para el reposo, verde y por donde baja el agua del torrente de la Nou. Si es verano y el tiempo acompaña, es fácil ver a gente metiendo los pies dentro o, incluso, sumergiéndose unos metros más arriba.

Descubrir la Nou

El santuario de Lurdes forma parte de una ruta bautizada como Un tomb per la Nou que, a lo largo de dos kilómetros, permite descubrir los principales elementos patrimoniales del municipio. De dificultad baja, y de una media hora de recorrido, la caminata también pasa por el molino de l’Avellanosa (con vestigios del siglo XIII), el Molí de la Canal, la Mina de les Agudes (explotación de carbón activa entre 1918 y 1933), la fuente de cal Patzi y la iglesia románica de Sant Martí y su retablo renacentista.

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Junto a este templo, justo en el centro del núcleo de la Nou, se puede aprovechar para ir a comer al restaurante Camprubí o alojarse en el complejo Viladomat Rural. La Fonda de Cal Marginet sigue cerrada a la espera de encontrar quien quiera reabrirla. También se puede seguir la excursión hasta el núcleo de Malanyeu y visitar la iglesia de Sant Sadurní.