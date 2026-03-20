Así es el pueblo de Barcelona que presume de Aitana Bonmatí: mar, viñedos y un castillo milenario

Aitana Bonmatí es actualmente la mejor futbolista del mundo. La jugadora del F. C. Barcelona ha mantenido un nivel impresionante en sus últimas temporadas. Esto le ha llevado a ser la futbolista con más Balones de Oro de la historia; concretamente, ha ganado el galardón en las tres últimas ediciones de la gala organizada por France Football.

Esta temporada, Aitana Bonmatí lleva unos meses fuera de los terrenos de juego por culpa de una fractura de peroné que sufrió en noviembre del año pasado. Aun así, la diferencial jugadora catalana logró seis goles y tres asistencias durante los 11 partidos de liga que llegó a disputar.

Más allá de toda la presión mediática que la futbolista recibe en Barcelona y en París, donde se celebra la gala del Balón de Oro, Aitana Bonmatí encuentra la paz en el pueblo en el que nació y se crio. Esta localidad, Sant Pere de Ribes, no suele dejar a nadie indiferente.

Municipio en crecimiento

Sant Pere de Ribes es un municipio de la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona, que tiene una extensión de 40,71 km². La localidad cuenta también con 658 m de costa del mar Mediterráneo. Según la web del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, en 1995 el municipio contaba con 18.538 habitantes. En el año 1998, la cifra ascendió a 21.439 personas residentes, mientras que, a principios de 2001, la cifra era de 23.256 habitantes.

El gran aumento en los últimos años ha hecho que la localidad llegue al número actual de habitantes: 32.006, según los datos del 2024 del Padrón municipal.

Entre las diversas festividades que se organizan en el pueblo, destaca El retorno de los indianos. El pueblo organiza cada fin de semana del 31 de mayo al 1 de junio esta tradición en la que toma protagonismo el vino, los viñedos, las bodegas y las degustaciones; estos son elementos muy representativos del municipio. La fiesta busca poner en valor el patrimonio histórico-cultural, artístico y arquitectónico de la época a través de actividades como actuaciones, música y teatro.

Atractivos ecológicos

Sant Pere de Ribes está ubicado en gran parte dentro del Parque del Garraf; este cuenta con un paisaje dominado por la formación de cuevas, simas y dolinas. Estos elementos son los principales atractivos ecológicos del parque. Desde el municipio se pueden hacer rutas para ver mejor esta zona.

El monumento más representativo de la localidad es el Castillo de Ribes. Esta estructura, que representa el origen medieval de la población, fue documentada ya en el año 990 como castillo de Bell-lloc. A lo largo de los siglos, el castillo fue pasando de manos entre señores feudales, poderes eclesiásticos y la familia Ribes hasta que, en 1620, fue cedido al común municipal. Está clasificado desde 1949 como Patrimonio Cultural de Interés Nacional (BCIN), según Rutes Garraf.

Aunque Sant Pere de Ribes tiene muchas cosas por las que estar orgulloso, parece que el pueblo presume mucho de Aitana Bonmatí. De hecho, en 2023, el Ayuntamiento, junto con el Barça, hicieron un gran mural conmemorativo: sin duda, el municipio y la jugadora tienen una gran conexión.