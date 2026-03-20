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Destinos para vacaciones

Estas son los lugares de Catalunya preferidos por los turistas en Semana Santa

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Varios turistas en una barandilla mirando el mar en una localidad de la Costa Daurada, en Tarragona.

Varios turistas en una barandilla mirando el mar en una localidad de la Costa Daurada, en Tarragona. / Joan Revillas

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Las vacaciones de Semana Santa están a la vuelta de la esquina y ya empiezan a surgir las dudas de dónde ir a desconectar unos días. 

Como los días de fiesta son tan solo de una semana, a veces viajar muy lejos del país puede resultar poco factible.

A pesar de que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) no puede prever con exactitud las condiciones que se darán en Semana Santa, ha pronosticado que hay un 60% de probabilidades que las condiciones sean neutras, por lo que ir a zonas costeras es una buena opción para pasar estas vacaciones

La costa favorita de los españoles

Según datos del portal de reservas Atrápalo, recogidos por Europa Press, la costa de Tarragona (Costa Daurada) se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de los españoles para esta festividad.

El municipio de Salou (Tarragonès) concentra el 4,06% de las reservas totales de Catalunya, con una estancia media de 2,74 noches y un precio de 115,95 euros por habitación y noche.

La localidad de Cambrils (Baix Camp, Tarragona) le sigue con un 3,45% de las reservas, una estancia media de 2,65 noches de media y 173,85 euros por noche. 

Por último, La Pineda, perteneciente al municipio de Vila-seca (Tarragonès), alcanza el 2,10%, con la estancia media de 3,97 noches y un precio medio de 155,42 euros por noche. 

Si prefieres más adrenalina...

Durante este periodo vacacional también es típico acudir al complejo de PortAventura World (situado entre Vila-seca y Salou), que acumula cerca de 110 millones de visitantes en sus 30 años de vida. 

Sin embargo, este parque de atracciones presenta uno de los precios más elevados por noche de la zona, con aproximadamente 366 euros por habitación durante la Semana Santa

Tal y como informa el mismo portal de reservas, a nivel nacional la ciudad de Benidorm (Comunitat Valenciana) lidera el ranking como destino favorito, con el 4,8% de las reservas. Tiene una estancia media de 3,53 noches y un precio medio de 164 euros. 

Otros destinos sin playa

En cuanto a destinos no costeros, Madrid es la ciudad más solicitada para estas fechas, con un 2,38%, seguida por Sevilla (1,72%)

La capital española tiene un precio por noche de 233,71 euros, y Sevilla se sitúa en los 161,74 euros. Sin embargo, las estancias son más cortas, con una media de 1,63 y 2,75 noches respectivamente. 

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Los destinos internacionales que más frecuentan los españoles en Semana Santa son Londres (Reino Unido), con un 1,10%, y París(Francia), con el 0,68%. En la capital británica, los precios por noche son de unos 198,35 euros, con una estancia media de tres días. En la capital francesa, el precio asciende hasta los 175,91 euros por noche y una estancia media de 3,62 días. 

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