El hotel centenario que domina el Montseny busca heredero: sale a la venta la gran joya de Viladrau

En el corazón del Parque Natural del Montseny, concretamente en la vertiente septentrional del Matagalls (una cumbre a 1.694 metros de altura respecto el mar), dentro de la comarca de Osona (Girona), se encuentra el municipio de Viladrau.

El Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) ha recogido que, en 2025, Viladrau contaba con 1.182 habitantes dentro de los casi 51 km2 de la localidad, situada a 821 metros de altitud.

La demanda de turismo rural continúa creciendo en España, donde las pernoctaciones en alojamientos dentro de las zonas rurales ha subido un 24% en enero de este año respecto al mismo mes de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Patrimonio Cultural Inmaterial

Es por eso que esta tendencia ha afectado directamente al parque que acoge Viladrau. El Parque Natural del Montseny es uno de los espacios protegidos y más valiosos del país, tanto por su biodiversidad como por su valor cultural.

En 1978 fue reconocido como Reserva de la Biosfera por la Unesco y en 2013, la misma entidad le otorgó la nominación de Patrimonio Cultural Inmaterial.

A menudo las escapadas rurales se alargan más de un día, por lo que los turistas buscan un sitio donde alojarse.

Más de 100 años de historia

En el año 1900, una familia de Viladrau creó el Hostal de la Glòria, y este legado ha ido pasando de generación en generación hasta el día de hoy, tal y como recoge el Ayuntamiento de esta localidad.

Este hostal de tres estrellas ha salido a la venta el pasado mes de febrero, anunciada a través de Century 21 Elevare Realty, una agencia inmobiliaria con sede en Sarrià-Sant Gervasi (Barcelona).

La cifra de compra asciende hasta los 1,75 millones de euros. Según informa la propia inmobiliaria, la propiedad comprende aproximadamente 1.891 m2 de superficie construida, sobre una parcela de casi 4.500 m2.

Captura de pantalla de una imagen panorámica del Hostal de la Gloria de Viladrau en el Montseny (Girona) de la inmobiliara Century 21 / Century 21 Elevare Realty

Amplia gama de servicios

El hostal cuenta con una piscina, "la única en un hotel del municipio", en uno de sus patios exteriores. Tiene 25 habitaciones y ofrece como parte de la oferta la oportunidad de ampliar el número de estancias.

También dispone de seis apartamentos individuales en edificios adyacentes a la pensión, pensados para estancias grupales o alquileres a mediano plazo.

Además, el edificio cuenta con restaurante, cocina, bar, varias terrazas exteriores, un espacio dedicado a eventos (bodas, celebración de cumpleaños, clases de yoga, charlas o reuniones de empresa) con un aforo de hasta 300 personas.

¿Un futuro espacio para el retiro de bienestar?

Tal y como informa la inmobiliaria, la propiedad requiere una renovación para modernizarla, ofreciendo opciones de que sea reconvertida en un hotel boutique, un retiro de bienestar o algún proyecto de hostelería enfocado a la naturaleza.

La agencia que tiene en venta el hostal afirma que el Montseny es una oportunidad rentable para la inversión en retiros de bienestar. Según datos de Global Market Insights, una firma de investigación de mercado, en el año 2024 se vio que Europa poseía alrededor del 30% del turismo mundial de bienestar, con un aumento estimado de casi el 14% en 2025.

El mundo rural se está transformando

"El interés por los hábitos de autocuidado, como el yoga y la meditación, ha cambiado con la crisis de salud que enfrenta la región, con una creciente demanda de fitness y bienestar general, así como vacaciones de spa donde el alivio del estrés es una prioridad", apunta la firma.

La venta de este hostal centenario es un síntoma de los cambios que está sufriendo el mundo rural a causa del turismo. El mundo rural se ha empezado a profesionalizar por el aumento de visitantes en localidades como el Montseny.

Noticias relacionadas

El organismo especializado de las Naciones Unidas afirma que "el turismo rural, al igual que el turismo de montaña, tiene un gran potencial para estimular el crecimiento de la economía local y el cambio social, por su complementariedad con otras actividades económicas, su contribución al PIB y la creación de empleo".