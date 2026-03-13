Los rincones de Vilanova i la Geltrú que ya están en la historia del cine y la televisión

Vilanova i la Geltrú, capital del Garraf, es uno de los principales núcleos culturales y populares de Catalunya. Conocida como la Habana chica desde el siglo XIX, destaca por su gran patrimonio histórico, resultado de la fiebre de las riquezas americanas: los vilanovinos que emigraron a Cuba, al volver enriquecidos de las colonias, invirtieron su dinero en magníficas casas señoriales y palacetes que hoy forman parte del legado del municipio catalán.

El paseo marítimo, donde conviven en armonía estas construcciones y las casas de los pescadores; las playas y la Rambla, eje social y comercial de la localidad, han hecho de esta ciudad un gran atractivo paisajístico que los cineastas han sabido aprovechar, pues, sin ser un lugar destacado a nivel internacional, Vilanova ha servido como localización de algunos rodajes de anuncios, series y películas.

Hollywood en la Habana chica

Por ejemplo, en 2025, Vilanova se convirtió en uno de los escenarios del 'thriller' 'Day Drinker', protagonizado por Johnny Depp. Esta película, dirigida por Marc Webb y escrita por el creador de 'Fast & Furious', Zach Dean, sigue a una camarera de un yate privado (Madeline Cline) y a un enigmático bebedor diurno cuyo inesperado vínculo los sumerge en un oscuro mundo criminal. A lo largo de la película, la trama se llena de secretos y giros inesperados, como la aparición de un personaje interpretado por Penélope Cruz.

La producción contó con la participación de otros actores reconocidos como Arón Piper y Manu Ríos y, según el ayuntamiento de la localidad, duró alrededor de una semana. A pesar de usar la plaza del puerto y el paseo marítimo, gran parte del rodaje transcurrió en un yate atracado en el puerto deportivo de Vilanova, y muchos curiosos y apasionados del cine pudieron acercarse a la zona para coincidir con el pirata Jack Sparrow.

La mejor serie de los Javis

'Day Drinker' no es el único filme grabado en Vilanova i la Geltrú. Aunque buena parte del rodaje tuvo lugar en algunos municipios del Maresme (Arenys de Mar, Mataró y Òrrius) y del Vallès Oriental, los Javis, la expareja sentimental de directores formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, concibieron allí, de agosto de 2022 hasta inicios del 2023, varias escenas de la serie de Movistar Plus+ 'La Mesías'. Más concretamente, la escena del festival de música cristiana que aparece en el episodio 5.

La serie narra, a lo largo de siete capítulos, la historia de dos hemanos, Irene y Enric, marcados por el fanatismo religioso de su madre y la creación de un grupo pop cristiano. Considerada el mejor trabajo de los Javis hasta la fecha, aborda traumas y secretos familiares y tanto su calidad cinematográfica como las actuaciones de Ana Rujas, Lola Dueñas, Carmen Machi y Roger Casamajor la convirtieron en la gran triunfadora de los Premios Feroz 2024.

Shakira, en la Vilanova italiana

No todo es cine y drama, pues un anuncio televisivo de la compañía italiana Costa Cruceros llevó a Shakira al centro de la ciudad en 2016. Los vilanovinos habían especulado durante días con la posibilidad de que la cantante fuera a grabar un nuevo videoclip para una de sus canciones. Sin embargo, el director del comercial, Jaume de la Iguana, decidió pintar las fachadas de algunas de las casas del frente marítimo, la plaza de la Vila y la plaza de la Assumpció para transformar Vilanova en un pueblecito italiano.

Las pruebas y las primeras grabaciones se llevaron a cabo durante dos días: una doble de la cantante se paseó por varios lugares céntricos del municipio y, al día siguiente, Shakira le tomó el relevo. Aun cuando no era la primera vez que la ciudad acogía el rodaje de un anuncio publicitario, las medidas de seguridad nunca fueron tan contundentes como las que acompañaron a la artista colombiana aquel miércoles, 13 de noviembre de 2016.