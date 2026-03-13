El espectacular pueblo de cuento a solo 30 minutos de Granollers

Si bien es cierto que en Catalunya hay miles de pueblosque destacan por su belleza y su amable y acogedora gente, a media hora en coche de Granollers (Vallès Oriental, Barcelona) existe un pueblo que podría perfectamente ser parte de un cuento.

La localidad se llama Riells del Fai y está situado en el noroeste de Bigas, al este de San Feliu de Codinas y al sudoeste del antiguo pueblo de San Pedro de Bertí. El principal atractivo turístico es el espacio natural de Sant Miquel del Fai, en el que hay un antiguo monasterio.

El monasterio está ubicado en un bello paraje enmarcado por los despeñaderos rocosos de los llamados Cingles de Bertí, en el sistema montañoso de la Cordillera Prelitoral Catalana, que separa geográficamente las comarcas del Vallès Oriental y del Moianès, ambas en la provincia de Barcelona. En este espacio tienen gran protagonismo las aguas del río Tenes, que han ido modelando las formaciones rocosas del contorno, dando lugar al valle del río Tenes.

El paraje de Sant Miquel del Fai se caracteriza por sus acantilados, grutas, pozas y tobas calizas. Asimismo, cabe destacar la presencia de formaciones de estalactitas y estalagmitas dentro de las cuevas. Estas son distintas manifestaciones de la capacidad creadora del agua subterránea a lo largo de los siglos.

Los dos saltos de agua sobre el valle del Tenes son los elementos más identificativos de Sant Miquel del Fai y responsables, en gran medida, de su paisaje y turismo.

Fotografía del salto de agua de Sant Miquel del Fai. / Flickr / Jordi Domènech i Arnau

Otra de las ubicaciones mágicas del pueblo es la Iglesia de Sant Vicenç de Riells del Fai, una capilla parroquial de origen románico que se encuentra en medio del pequeño núcleo. Según el Ayuntamiento de Bigues i Riells del Fai, existe al menos desde el siglo X, pues se menciona en un documento del año 971.