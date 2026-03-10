La cascada 'de cine' más curiosa de Catalunya, donde el agua parece que cae de los árboles

En un pueblo medieval de Catalunya con una playa en plena montaña se encuentra una de las cascadas que ha sido escenario de una película de gran éxito catalán.

En Girona, a lo largo de la Riera de Cogolls, se encuentra un bosque de vegetación frondosa. Esta espesura es tan densa que da la sensación de que la cascada, que se encuentra al final, emerge de las copas de los árboles.

Una cascada de película

El Gorg del Molí dels Murris es una piscina natural con un salto de agua y uno de los rincones naturales más emblemáticos del municipio de Les Planes d’Hostoles (La Garrotxa, Girona).

La cascada está dentro del ámbito del Espai Protegit del Brugent, donde se alza el volcán del Puig Rodó.

Este rincón fue una de las localizaciones principales de la película ‘Verano 1993’ (‘Estiu 1993’, en catalán). Esta obra es la ópera prima de la directora barcelonesa Carla Simón, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale en 2022 con la película de ‘Alcarràs’.

Una historia sobre ella

Este filme está basado en la biografía de la propia Simón y narra las vivencias de una niña de 6 años que se muda a Les Planes d’Hostoles para vivir con sus tíos, que la adoptan tras quedar huérfana.

La película está rodada íntegramente en Olot (capital de La Garrotxa), con el Gorg del Molí de Murris como uno de sus escenarios más destacados.

¿Cae realmente del cielo?

Su imagen más reconocible es una cortina irregular que cae por una pared recubierta de vegetación y roca porosa. Desde cierta distancia, parece que el agua cae del cielo.

Según explica el periodista Pedro Corchado Fontserè, en realidad “este salto se abre paso entre musgos, raíces y repisas calcáreas”, es decir, formaciones de piedra tosca, también llamada travertino, creadas por aguas ricas en bicarbonato cálcico que petrifican la vegetación y crean cascadas.

En otras palabras, "las precipitaciones minerales forman superficies escalonadas y porosas”. Ahí se fija la vegetación y el agua se divide en decenas de regueros que se deslizan por esta pared.

Así, se acaba creando una poza de agua fría y transparente con tonos que oscilan del verde al turquesa según la luz y el caudal.

Cómo respetar este espacio natural

Para llegar a la cascada, debes acceder al Espai Protegit de Brugent. En días festivos, como Semana Santa, los fines de semana de junio a septiembre, o todos los días de julio y agosto, es necesario reserva previa, ya que hay un aforo máximo de 300 personas al día. El precio del ticket de día es de 6 euros para mayores de 8 años.

El dinero que recaudan se destina a informadores ambientales, guardas rurales y trabajos de mantenimiento, limpieza y conservación.

En el apartado de preguntas frecuentes (FAQS) se concreta que en la zona del Gorg no está permitido organizar comidas ni llevar neveras o elementos de pícnic. Para descansar y comer se recomienda usar las áreas habilitadas para ello fuera de las zonas de agua.

Y para llegar hasta allí

Además, este Gorg no es espacio público de baño, por lo que el Ayuntamiento de Les Planes d’Hostoles no se hace responsable si sucede algún incidente.

Noticias relacionadas

La forma más habitual para llegar al Gorg del Molí de Murris es iniciar una caminata por Les Planes d’Hostoles y seguir la vía verde, donde había el antiguo camino del Carrilet.