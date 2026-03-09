Se buscan voluntarios para vivir en un santuario de animales: a tan solo una hora de Barcelona

Vivir en un santuario puede parecer la solución para quienes buscan conectar consigo mismos, o para desconectar de la vida cotidiana. Aunque puede ser un objetivo secundario, la finalidad de hacer un voluntariado en un lugar rodeado de animales se basa en darles un buen cuidado.

En realidad, pues, no se trata solo de pasar el rato con animales o jugar con ellos: el trabajo implica un esfuerzo físico y psicológico.

Fundación Hogar

En la localidad de Esquirol (Osona, Barcelona), a menos de una hora de la capital de la provincia, se encuentra la fundación Hogar, que trata a animales rescatados que han sido maltratados, desde ciervos hasta tortugas, pasando por cerdos o jabalís.

Necesitan personas que ayuden en tareas como mantenimiento, limpieza, cocina, logística, construcción o cuidado del huerto.

En 2007 se fundó El Hogar y es el primer santuario de animales de España. Su labor es rescatar y cuidar a víctimas de la explotación y de maltrato para poder ofrecerles una vida digna.

Voluntariado

Ofrecen diferentes tipos de voluntariado, dirigido a múltiples perfiles.

El 'residente' da la oportunidad de quedarse como mínimo siete meses con un rol concreto, que puede ser el cuidado de un grupo específico de animales o trabajos de logística o mantenimiento. Estas tareas varían dependiendo de la experiencia y las preferencias e, incluso, pueden rotar según las necesidades específicas.

También hay un voluntariado de breve estancia, un periodo de 14 días, para personas que realicen las tareas más cotidianas y sujetas a las necesidades de los animales, como limpieza de espacios concretos, colocación de paja, recogida de residuos o construcción.

La opción de no dormir en el santuario es posible, aunque es durante el verano y para personas con habilidades de construcción, albañilería, soldadura, fisioterapia o veterinaria, entre otros.

No solo se necesita ayuda presencial, de igual forma, buscan personas que se encarguen de llevar el proyecto online, que gestionen las redes sociales, realicen material de difusión, busquen recursos o donaciones, y acudan a algunos eventos o movilizaciones.

Además, existe la oportunidad de hacer prácticas universitarias o de otros estudios.

Diferentes perfiles

Para abarcar todos los campos necesarios, han segmentado el voluntariado en varios roles.

Primeramente, buscan personas cuidadoras de animales, que se encarguen de alimentarlos, medicarlos o limpiar sus espacios. Para esto, el perfil tiene que ser amante de los animales, además de ser responsable, organizado y comunicativo, y saber identificar las necesidades de los habitantes que cuidan.

Asimismo, perfiles con conocimientos sobre construcción y mantenimiento de instalaciones es imprescindible, igual que personas encargadas de la logística, que compren alimentos o materiales necesarios, entre otras tareas.

También es necesaria una persona que gestione al equipo de residentes, con tal de garantizar la organización de las tareas y del propio bienestar de los nuevos voluntarios.

El último perfil que buscan son veterinarios formados con experiencia y con oportunidad de contratación.

Recordatorio del santuario

El santuario recuerda que no es un trabajo, sino un voluntariado, y que no es necesaria la experiencia previa, pero sí tener iniciativa, para asegurar el cuidado y las necesidades de los habitantes, los animales.

Para apuntarse es necesario ser mayor de edad y rellenar los formularios que se encuentran en la web oficial.