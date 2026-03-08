El castillo del Empordà que enamoró a Dalí, acogió la despedida de soltero del príncipe de Mónaco y es escenario de cine

En la cima de una colina del paraje de la Albera se alza una imponente fortificación del siglo XI. Esta construcción, con más de mil años de historia, ha sido escenario de disputas territoriales, batallas y saqueos. También ha servido de plató para diversos rodajes e incluso acogió la despedida de soltero de Pierre Casiraghi, príncipe de Mónaco. Y, por si todo esto no fuera suficiente, Salvador Dalí llegó a interesarse en adquirirla como regalo para Gala, aunque finalmente se decantó por el castillo de Púbol. ¿Sabéis de qué fortaleza hablamos? Del Castillo de Requesens.

El edificio ha pasado por muchas manos a lo largo del tiempo, hasta que en 1968 lo adquirieron dos comerciantes del Alt Empordà. Desde entonces, sus familias han mantenido la propiedad y todavía hoy la gestionan. En 2024 se conmemoró el 125º aniversario de una restauración relevante impulsada por el Conde de Peralada y ejecutada por el arquitecto Alexandre Comalat, que, con criterios neomedievales, transformó el castillo en residencia de verano.

El castillo se sitúa en el valle de Requesens, en la Albera, dentro del término municipal de La Jonquera. En sus orígenes, formaba parte de un gran condado que abarcaba la zona de Empúries y el Rosselló, un territorio que más adelante se fragmentó. En este contexto, las disputas y los conflictos fueron constantes.

La primera referencia documental del castillo aparece en un memorial de agravios que el conde de Empúries dirigió al conde del Rosselló a principios del siglo IX, en el que protestaba por la construcción de la fortaleza en propiedades que consideraba suyas. A lo largo de los siglos, el castillo fue pasando por diversos señores feudales hasta que, en el siglo XVI, quedó en manos de la familia Rocabertí, condes de Peralada, que conservaron la propiedad hasta el siglo XIX.

Según explica el historiador Lluís Serrano, su relato incorpora aportaciones del medievalista Josep Maria Gironella Granés, que ha revisado diversa documentación para ayudar a entender qué representaba la fortificación en época medieval.

Si nos atenemos a los documentos de los siglos XIII, XIV y XV, encontramos referencias tanto a la fortaleza como a la existencia de un núcleo de población, dentro de la cellera y también fuera muralla, organizado sobre todo en calles y viviendas. Esta información confirma que Requesens no era un castillo aislado, sino un espacio con actividad y vida en su entorno inmediato. Serrano señala que “la economía del lugar era diversa, y encontramos explotaciones agrarias e industria, de la harina y del vidrio, y una relación productiva y comercial con el resto de la comarca, especialmente con Castelló d'Empúries”. Además, había masías y agrupaciones de casas de payés en vecindarios que configuraban un conjunto heterogéneo a los pies del castillo feudal, que no siempre dependía del conde de Empúries. Serrano prepara un libro sobre esta cuestión conjuntamente con Josep Maria Gironella.

La reforma de hace 125 años se llevó a cabo cuando la fortaleza estaba en manos de Tomàs de Rocabertí, conde de Peralada. Las obras se iniciaron en 1892 y se dieron por acabadas siete años después.

Convertido en residencia de verano

Alexandre Comalat, maestro de obras y administrador de la montaña, lideró la restauración del castillo en sintonía con Tomàs de Rocabertí. En 1886, el aristócrata había fotografiado las ruinas del castillo feudal, unas imágenes que la historiadora Inés Padrosa dio a conocer en 2003 y que se conservan en el Archivo de Peralada. Comalat visitó castillos restaurados en Francia y Alemania y se fijó en intervenciones que, como en el caso de catedrales, monasterios o castillos, respondían al criterio de la “unidad de estilo”.

El resultado, según informa Serrano, fue una transformación que respetó el perímetro original del castillo y que, sobre todo, en el espacio de la antigua cellera medieval, permitió levantar, dentro de aquellos límites, murallas, la iglesia y nuevos edificios y viviendas para los residentes y el servicio. “Una gran mansión de residencia de ocio y ostentación, que el conde Tomàs no vio acabar porque murió en 1898”, relata.

La obra se inauguró el 24 de junio de 1899 de la mano de la condesa Joana Adelaida, la hermana del conde. Poco después enfermó y murió por San Pedro, en unas circunstancias que han generado controversia. El edificio y el resto de la montaña pasaron por herencia al marqués de la Torre, que primero hizo un arrendamiento (1908) y, más adelante, vendió la propiedad (1913) a los hermanos Rosselló, comerciantes de madera de Mallorca.

A lo largo del siglo XX, el castillo vivió numerosas vicisitudes. Durante la Guerra Civil sirvió de escondite a republicanos y anarquistas, y fue saqueado por activistas de la CNT-AIT. Más tarde, fue ocupado por militares que combatían a los maquis, hecho que comportó alteraciones en algunas partes del interior. En 1990, un incendio destruyó el techo neogótico de madera de la sala principal, y los actos vandálicos y los saqueos también fueron una constante.

Posteriormente, la sociedad anónima Borés compró la finca para destinarla a la explotación forestal. Más tarde, en 1955, el conjunto fue adquirido por Ramon Esteba i Colomer, industrial natural de Anglès, y Josep Pijoan, y sus descendientes todavía hoy mantienen la propiedad. Inicialmente, la compra se orientó a la explotación comercial de la finca y, con el tiempo, también acabaron incorporando el castillo. Entre los interesados en hacerse con la propiedad estaba Salvador Dalí, pero finalmente, en 1968, la adquirieron estos dos comerciantes. En los últimos años, más allá del interés cultural y turístico, en el recinto se han desarrollado otras actividades que han incrementado su notoriedad.

La imponente fortificación se convirtió en escenario de rodaje de El caballero del dragón, dirigida por Fernando Colomo en 1985, una película de ciencia-ficción inspirada en la leyenda de Sant Jordi. Klaus Kinsky, Harvey Keitel, Miguel Bosé y Fernando Rey fueron algunos de los actores que participaron. También se rodaron escenas de El perfume.

Hoy, Requesens mantiene un aspecto medieval, pero con ampliaciones y una restauración que incorporó elementos neogóticos. Uno de los principales encantos del conjunto son los jardines que rodean el castillo, enmarcados por murallas y torres.

Los propietarios actuales también lo son de los terrenos del entorno, que explotan con actividad ganadera, forestal y cinegética. “Con todo esto hacemos un paquete que permite lo que hemos hecho principalmente, recuperar la cantina (donde puede ir a comer quien hace la visita al castillo) y limpiar bosque”, explican. Desde la dirección del castillo remarcan la importancia de dar a conocer la historia en todas las etapas: “Se explica el castillo medieval y la rehabilitación del siglo XIX”, y, finalmente, “la decadencia porque durante la Guerra Civil quedó muy dañado y ha sido objeto de vandalismo”.

La concejala de Cultura de La Jonquera, Lluïsa Macias, subraya el valor de la fortaleza, de su trayectoria y de la necesidad de difundirla. Coincidiendo con la efeméride de los 125 años, el Ayuntamiento ha impulsado iniciativas para el estudio y la divulgación de su historia.

Compran la obra del hijo de Comalat

“Al arquitecto Alexandre Comalat se le encargó la restauración y se trasladó con la familia porque era imposible ir y venir de Figueres”, explica la concejala. Vivió en el vecindario del Castillo con el hijo y la hija. El primero, según Macias, “dibujaba, pintaba muy bien, y pintó paisajes de Requesens, personas, retratos y bodegones”.

El Museu de l’Empordà conserva media docena de cuadros, y La Jonquera aprovechó que parte de la obra no había sido cedida para adquirirla. Además, se ha inaugurado una pequeña sala con el nombre de Guillem Comalat para recuperar arte vinculado al castillo y a su entorno. El fondo reúne unas ochenta obras entre cuadros y dibujos, con una exposición permanente de una docena de piezas. Vinculado a Comalat también se conserva otro material, como un dietario o poemas que se editaron.

Una visita al castillo de Requesens. / CASTELL DE REQUESENS

El conjunto de elementos recogidos permite ir ampliando el conocimiento sobre la historia de la fortificación, extensa en el tiempo y marcada por múltiples episodios de interés. Además, desde el Ayuntamiento de La Jonquera ponen en valor el entorno natural donde se sitúa, con diversas rutas y elementos paisajísticos y patrimoniales.

Una vez superada la efeméride de los 125 años, el objetivo es continuar profundizando en la investigación y reforzar la difusión de esta imponente fortaleza que corona una pequeña cima en la Albera. Desde el punto de vista de los propietarios, la restauración y la conservación de un conjunto tan majestuoso, en un lugar alejado de caminos de tráfico rodado, es una tarea compleja. Aun así, mantienen la voluntad de preservar esta joya y de facilitar la visita.