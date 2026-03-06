Oportunidad laboral
Se busca gente para trabajar en este santuario de Catalunya: ideal para parejas
Santi y Marina impulsan un proyecto para vivir en plena naturaleza
Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
La jueza cita a más de una quincena de investigados por la trama corrupta del vertedero de Seva
Un santuario que parece estar colgado en las nubes busca a dos personas para trabajar en su restaurante y hospedería en un paisaje natural idílico en Osona (Barcelona).
El proyecto está pensado para una pareja que busque un cambio radical en su vida.
No es solo una oportunidad laboral, sino una iniciativa vital basada en un negocio que cuide el medioambiente y la sostenibilidad social y laboral.
Paisaje natural en Osona
El lugar forma parte del espacio natural de las sierras de Milany-Santa Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt.
En la localidad de Sant Pere de Torrelló se encuentra el Santuari de Bellmunt, construido directamente encima de una roca en la cima de la sierra de Bellmunt. El lugar, situado a 1.246 metros de altura, está completamente rodeado de naturaleza y algo aislado de las ciudades.
Donde está ahora el santuario, antes había una fortaleza, el Castillo de Sa Raganyada, desde el cual se podía observar la Plana de Vic, los Pirineos, el Valle del Ges y el Bisaura, e incluso, en días claros, la montaña de Montserrat.
Oportunidad laboral
Los impulsores del santuario, Santi y Marina, llevan casi una década dirigiendo el sitio, y ahora, buscan nuevas personas que quieran acompañarlos en su estilo de vida y mudarse a un entorno rural próximo, porque "necesitan descargar tareas y responsabilidades en otras personas [...] para llegar a hacer la actividad sostenible, también para ellas a largo plazo".
Los propietarios buscan a quien pueda garantizar la viabilidad y continuidad del proyecto, que ayuden a la dirección del hospedaje y del bar-restaurante. Por lo que, pretenden conseguir perfiles activos, con iniciativa, capacidad de aprendizaje y con la ambición de integrarse en la comunidad local mientras aprovechan las ventajas de vivir en la montaña.
También valoran personas que sean versátiles y capaces de aportar valor humano y profesional, que se comprometan con un entorno laboral diferente: estimulante y autónomo.
Cambio de vida
La oportunidad laboral se basa, sobre todo, en ofrecer "un cambio de vida", según destaca Santi. Así, quienes buscan salir del ámbito metropolitano, pueden hacerlo con la viabilidad de tener un empleo. Es por eso por lo que la oferta laboral se enfoca a personas que pretenden darle a su vida un enfoque más rural.
Santi y Marina dieron el paso de salir de la ciudad en 2016, y ahora, que el proyecto ya está prácticamente consolidado, buscan ampliar el equipo con un personal que también quiera abandonar lo urbano. Con esto, la integración de los nuevos perfiles al nuevo ámbito será más sencilla.
