Turismo catalán

El pueblo más pequeño de Catalunya: se recorre en 10 minutos y está rodeado de viñas

El municipio del Alt Penedès cabe en menos de un kilómetro cuadrado

La calle de Catalunya donde cruzar la acera significa cambiar de provincia, municipio y comarca

El pueblo de Barcelona con tan solo 200 habitantes donde se esconden auténticos tesoros culinarios

La iglesia del pueblo más pequeño de Catalunya.

La iglesia del pueblo más pequeño de Catalunya. / Wikipedia / Araceli Merino

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico

A menos de una hora en coche de Barcelona se encuentra un municipio que ocupa menos de un kilómetro cuadrado y que se ha convertido en un destino curioso para quienes buscan disfrutar de una mañana de fin de semana fuera de casa.

La población más pequeña de Catalunya, que se puede visitar en pocos minutos, es una escapada ideal sin la necesidad de irse muy lejos.

Cada pueblo tiene un elemento por el que destaca, ya sea por las actividades que ofrecen, los monumentos que conocer, la gastronomía que probar, o por su extensión, como es este caso.

Municipio en el Alt Penedès

Se sitúa en la comarca del Alt Penedès, en Barcelona. Su atractivo se basa en su tamaño diminuto, encajado entre territorios de viñas.

Esta rareza explica por qué se considera perfecta para una visita rápida en una mañana de fin de semana.

Además de su dimensión, destaca por su actividad relacionada con la vitivinicultura, la ciencia del cultivo de la vid, para usar sus uvas en la producción de vino, que también son un punto de interés a la hora de visitarlo.

Se trata de Puigdàlber, que tiene una superficie de 0,40 km2 y una población de 621 habitantes, según datos municipales del Idescat actualizados en 2025. Sin embargo, la densidad es relativamente alta en relación con el tamaño.

Su origen se remonta al año 1108, cuando aparece citado en varios documentos por primera vez, pero formaba parte del municipio de Font-rubí (en la misma comarca).

Edificios históricos y paseo tranquilo

El pueblo se puede recorrer en 10 minutos, pero esto solo explica su núcleo compacto, no que no haya nada que ver o hacer allí.

Es un municipio perfecto para un paseo tranquilo por sus cortas calles y para disfrutar las vistas a las viñas de los alrededores y los caminos agrícolas.

Cuenta con monumentos con un alto valor histórico y arquitectónico, como la Casa Gran o Cal Ferran, que ha sido declarada bien cultural de interés local y es el edificio más antiguo del pueblo. Destaca por sus grandes ventanales y sus columnas, que remontan su origen al siglo XV.

Otra construcción, más conocida si cabe, es la Casa Josep Parellada, de corriente renacentista. Y una visita imprescindible es la Iglesia Parroquial de Sant Andreu, inaugurada en 1942.

El pueblo cuenta con diferentes actividades y centros destinados al ocio y al comercio como un auditorio, un campo de fútbol, pistas de pádel, un gimnasio, un estudio de yoga y un espacio sociocultural llamado El Centro. Asimismo, también tiene servicios imprescindibles, como un centro médico, una escuela infantil, una guardería y comercios como carnicerías y panaderías.

Cómo plantear la mañana

A pesar de que se visite en poco rato, Puigdàlber puede ocupar una mañana entera si se combina la visita tranquila al municipio con alguna ruta corta por las viñas o los campos de alrededor.

También se puede encontrar algún punto más elevado del pueblo para poder apreciar las vistas a los viñedos. Y acabar la mañana comiendo en un restaurante de alguna población cercana.

