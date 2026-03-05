El pueblo costero de Catalunya donde nació Bad Gyal: naturaleza, playas y a solo media hora de Barcelona

Catalunya cuenta con pueblos con mucho encanto. Cada uno con una particularidad diferente, ya sea por las playas, montañas, y el ambiente rural o urbano.

Todos ellos son reconocidos por diferentes motivos, como su belleza, su arquitecutura o por ser el origen de algunas celebridades reconocidas.

Bad Gyal

Es el caso de Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme, donde nació la cantante catalana de 28 años Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal.

Una de las artistas más famosa de España en el género urbano vivió toda su infancia en este pequeño pueblo catalán antes de desarrollar una carrera internacional que ya está muy consolidada. Con canciones de dancehall, reguetón y pop urbano, ha destacado por la mezcla de ritmos latinos, por sus letras atrevidas y por una estética muy personal.

Bad Gyal siempre ha defendido orgullosa su identidad catalana, interpretando canciones en su lengua, participando en programas de televisión y radio locales y presentando su documental, La Joia, en catalán y que comienza, precisamente, en Vilassar de Mar.

Familia Farelo

Alba Farelo no es la única famosa de la familia. Su padre es Eduard Farelo, un actor de doblaje y televisión conocido, sobre todo, por doblar en español al personaje Gollum, de 'El señor de los Anillos'.

Irma Farelo, más conocida como Mushkaa, es la hermana pequeña de la cantante, con la que comparte profesión. Y la hermana gemela de Irma es Greta Farelo, que ha sido la última en entrar en el mundo musical.

Municipio con tradición marinera

El municipio está situado a 30 minutos de Barcelona. En 1784 se constituyó como municipio independiente, al separarse definitivamente de Vilassar de Dalt.

El mayor atractivo turístico son las playas, ya que se consideran son muy amplias y tranquilas, con un ambiente muy familiar.

El pueblo cuenta con 21.000 habitantes aproximadamente y tiene una larga tradición marinera. Durante décadas,los residentes han vivido del mar, la pesca y el comercio con América.

También es conocido por la industria de flores y plantas ornamentadas; y la agricultura de invernadero.

Su gastronomía se basa especialmente en productos frescos del mar y de la huerta.

Qué ver en Vilassar de Mar

En relación con la cultura, se puede visitar el Museo Enric Monjo, que contiene las obras de este pintor local.

También es conocida por los turistas la Casa Museo Carme Rovira, una pintora vilasarense que conviritió su vivienda en una exposición de sus obras.

La Torre d'en Nadal y los edificios de estilo modernista también son un atractivo turista y sus calles, la iglesia de Sant Joan y el mercado municipal conservan el ambiente de villa marinera.