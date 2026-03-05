Se prestan semillas de verduras y hortalizas: el nuevo servicio para los vecinos del Vallès Oriental

Aunque suele empezar en otoño, la primavera es también una buena época para la siembra, germinación y recolecta de semillas.

Las altas temperaturas y el aumento de las horas de luz propician las condiciones perfectas para que en verano podamos disfrutar de productos agrícolas de temporada.

Con esta idea en mente, las bibliotecas de la comarca del Vallès Oriental(Barcelona) han estrenado un servicio de préstamo de semillas para que sus vecinos planten algunas de las variedades locales de verduras y hortalizas en sus huertos y terrazas.

Semillas en sobre

El programa, llamado 'De l'hort a la biblioteca', cuenta con la colaboración del Banc de Llavors del Vallès Oriental y de siete bibliotecas locales, encargadas de hacer circular las semillas en sobres y con instrucciones detallas sobre su cultivo y conservación.

Entre estas variedades, se encuentra la col paperina, el guisante garrofal y la cebolla Campeny, también conocida como cebolla morisca.

El Banc de Llavors del Museu de Ciències Naturals de Granollers preparó el primer paquete del programa, que se inició en febrero y finalizará en mayo, con plantas pensadas para consumir en verano: el tomate rosa lleno del Vallès, caracterizado por producir frutos de color rosa, con piel fina y un interior carnoso; el tomate valle de Tenes (o 'de penjar'), perfecto para untar sobre pan; y el Puerro del Etern, una variedad rústica, conocida por su gran tamaño, excelente sabor y textura tierna.

Imagen de cestas de tomates / -

Es solo un préstamo

'De l'hort a la biblioteca' ofrece semillas de forma periódica a los vecinos de las localidades del Vallès Oriental. No obstante, como pasa con los préstamos de libros, música y cine, las semillas deben ser devueltas a las bibliotecas para que las puedan dar en préstamo otra vez.

Así lo explica Laura Padró, coordinadora del proyecto, en 3CatInfo: "Es un modelo de préstamo circular, porque te llevas semillas y, si la cosecha te ha salido bien, la devuelves. Así garantimos la preservación de este legado que representan las semillas".

El objetivo del proyecto es difundir el conocimiento de las variedades de la comarca para fomentar su cosecha, contribuir activamente en la preservación del modelo de préstamo circular y participativo, así como en el conocimiento del territorio a través de los productos y la cocina de proximidad; una iniciativa a la que los ciudadanos se muestran con entusiasmo: "Lo encuentro interesante, porque puedo plantarlas en el balcón de casa y ver cómo crecen", explica en la televisión autonómica Anna Fernández, vecina de Granollers.

Un sobre con instrucciones

Los usuarios reciben un sobre con 10 o 15 semillas de una de las plantas seleccionadas, además de una guía práctica de cómo conservarlas y producirlas a partir de la cosecha hecha en sus huertos.

En las instrucciones, se explica también cómo evitar los cruzamientos indeseados de las plantas, cómo seleccionar los mejores granos, cómo recolectarlos en espacios naturales y cómo proceder a su devolución a las bibliotecas.

"Es un modelo de prestamo circular porque te llevas semillas y si la cosecha te ha salido bien, la devuelves. Así garantimos la preservación de este legado que representan las semillas". Laura Padró — Coordinadora de 'De l'hort a la bibliotèca'

Todo residente del Vallès Oriental que quiera participar en el programa puede dirigirse a la Biblioteca Can Miler (Cardedeu), la Biblioteca La Tèxtil (Caldes de Montbui), la Biblioteca Roca Umbert (Granollers), la Biblioteca de La Llagosta, la Biblioteca de Mollet del Vallès, la Biblioteca de Parets del Vallès o la Biblioteca de Sant Celoni.

Jornada de Intercambio de Semillas, organizado por el colectivo Zamora en Transición / Alba Prieto / LZA

Una propuesta sostenible

La prueba piloto de este servicio se realizó durante dos años en la biblioteca del pueblo de Bigues i Riells (Vallès Oriental, Barcelona).

Los vecinos de la localidad depositaron distintas variedades de tomates, incluso una autóctona de Almacelles (Segrià, Lleida), propiedad de una persona que la conserva como patrimonio familiar.