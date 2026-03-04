Diez nuevos cruceros harán escala por primera vez en la Costa Brava

La Costa Brava prevé una temporada de cruceros de récord con 70.000 pasajeros en 74 escalas, entre los puertos de Palamós y Roses. Este miércoles se ha inaugurado la temporada con la llegada del Silver Muse a Palamós, que ha traído a los primeros cruceristas al litoral gerundense. Hasta 17 compañías operarán entre las dos localidades y diez de los buques se detendrán por primera vez. Destaca también que la mayoría de turistas llegarán en temporada baja, hecho que ayuda a incrementar el impacto económico, que se prevé que esté alrededor de los 6,7 millones de euros, un punto y medio más que hace un año. Desde Ports de la Generalitat reconocen que están a la expectativa de cómo puede afectar el contexto bélico internacional.

A las ocho de la mañana han llegado a Palamós los 583 pasajeros que transporta el crucero Silver Muse, procedentes de Palma. Permanecerán en la localidad del Baix Empordà hasta las siete de la tarde, momento en que pondrán rumbo a Barcelona, destino final de su viaje. La escala del Silver Muse ha sido la primera de las 74 que se prevén entre los puertos de Palamós y Roses y que traerán a 70.000 turistas, la gran mayoría, eso sí, al puerto de Palamós, ya que los cruceros pueden amarrar allí, mientras que en Roses deben fondear.

Unos pasajeros llegan al puerto de Palamós. / ACN

En concreto, el puerto de Palamós prevé recibir este año 67.000 cruceristas en 65 escalas desde este miércoles y hasta el 27 de diciembre, mientras que a Roses llegarán los 3.000 turistas restantes.

Pero desde Ports de la Generalitat destacan, además, que los cruceros que visitarán el litoral gerundense lo harán durante diez meses, de marzo a diciembre. Esto hace que solo el 25% de los 70.000 turistas que vendrán —1.000 más que el año pasado— lo harán fuera de los meses de verano. Esto, remarca la directora de Ports, Esther Roca, ayuda a incrementar el impacto económico en el territorio, que este año será de 6,7 millones, un punto y medio más que en 2025.

Según datos del sector de cruceros, cada pasajero cuando desembarca en un puerto escala y visita el destino gasta una media de 90 euros en el territorio. Además, se añaden 6 euros más en gastos de servicios portuarios. Los de Palamós y Roses son dos puertos escala, donde los cruceros amarran unas diez horas y, después, continúan su ruta por el Mediterráneo occidental.

La directora de Ports, sin embargo, ha reconocido que están a la expectativa de cómo evoluciona el conflicto bélico en Oriente Medio y qué repercusiones tiene en el ámbito de los cruceros. Roca explica que tienen las reservas para los dos próximos años y, por tanto, el impacto no se prevé que sea en una caída de reservas y de escalas, sino en cómo puede afectar un posible incremento del coste de los carburantes u otros aspectos.

Una actividad "respetuosa"

Roca ha señalado que los cruceros se han consolidado como una actividad "respetuosa" con el territorio y remarca que la mayoría de las compañías que operan en la Costa Brava son de gama alta, con turistas interesados en conocer la zona y en la que realizan gasto.

En este sentido, explica Roca, los turistas dividen su jornada una vez están en Palamós o Roses. Por la mañana suelen hacer excursiones y por la tarde visitan la localidad. Entre los lugares más frecuentados se encuentran las salidas al Barri Vell de Girona, las poblaciones medievales de Pals y Peratallada o el centro histórico de Begur, en el Baix Empordà.

También destacan las excursiones a Figueres y Púbol para conocer el legado surrealista de Salvador Dalí o las rutas enogastronómicas a bodegas de la DO Empordà.

Las compañías que operarán en Palamós esta temporada son Azamara, Crystal Cruises, Four Seasons Yachts, Hapag-Lloyd Cruises, Marella Cruises, Oceania Cruises, Phoenix Reisen, Regent Seven Seas, Sea Cloud Cruises, Seabourn, Scenic, Silversea y Windstar.

Destaca el hecho de que diez de los buques que se detendrán en puertos del litoral de Girona lo harán por primera vez, hecho que, según Roca, consolida la apuesta de Palamós y Roses por los cruceros.