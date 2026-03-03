Calendario de los almendros y cerezos en flor en Catalunya 2026: estos son los mejores días para disfrutar de este espectáculo visual

La exhibición natural de árboles en flor marca el inicio del ciclo agrícola y atrae a los turistas entre febrero, marzo y abril.

Con el final del invierno y el comienzo de la primavera, los campos de las comarcas de Lleida se tiñen de colores cuando los árboles fruteros florecen. Además, este año llega algo más pronto, debido a las lluvias, el viento y las altas temperaturas de los últimos días.

Floració en Lleida

En les Terres de Lleida se celebra cada año la Floració, una festividad que envuelve a los visitantes en los intensos colores que ofrecen estos árboles en los pueblos de Catalunya, una especia de guía para ver los campos de fruteros y aprender a reconocer los árboles a partir de sus flores.

Para la región, la floración representa el renacer de la vida, después de los meses fríos y secos del invierno.

Los griegos ya celebraban este renacimiento agrario como una festividad dedicada a Deméter, diosa griega de la agricultura, las cosechas, la fertilidad de la tierra y las estaciones.

El significado cultural de la floración aún perdura en la mayoría de sociedades y culturas del mundo, aunque pocas pueden disfrutar del gran escenario con el que cuentan algunas comarcas de Lleida.

Para los agricultores, este paisaje florecido representa una recompensa del esfuerzo y la inversión de tiempo y cuidado de los campos.

Campos en flor

En la comarca leridana del Segrià, la explosión de colores de los campos de árboles fruteros se puede disfrutar de diferentes formas, aunque todas ellas forman parte de un gran espectáculo para la vista.

Aitona (Segrià) es uno de los municipios que más melocotón produce de España y Europa. Cuenta con más de ocho mil hectáreas de árboles frutales, no solo de melocotoneros, también de nectarinas y de paraguayos. Sus campos atraen a miles de personas durante las semanas previas a la entrada de la primavera.

Floración de los árboles en los campos de Aitona (Segrià, Lleida), en el 2018. / EPC

Además de Aitona, los municipios de esta comarca ofrecen actividades que van desde rutas panorámicas que recorren los campos, hasta ferias que presentan productos locales. Además, algunas localidades organizan eventos culturales y gastronómicos para destacar los frutos.

Este es el calendario de las localidades donde se realizan estos eventos, aunque es orientativo y cabe revisarlo en la página oficial, ya que pueden cambiar según la meteorología u otros motivos:

28 febrero: Aitona.

1 marzo: Aitona, Massalcoreig y Seròs.

7 marzo: Aitona, Alcarràs, la Granja d'Escarp, Montoliu de Lleida, Seròs, Soses y Torres de Segre.

8 marzo: Aitona, Alfarràs, la Granja d'Escarp, Lleida, Maials, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre.

14 marzo: Aitona, Corbins, Seròs, Soses y Torres de Segre.

15 marzo: Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre.

21 marzo: Aitona, Alcarràs, Corbins, Seròs y Torres de Segre.

22 marzo: Aitona, Alcarràs, Corbins, Seròs y Torres de Segre.

29 marzo: Lleida y Montoliu de Lleida.

4 abril: Montoliu de Lleida.

5 abril: Montoliu de Lleida.

11 abril: Montoliu de Lleida.

18 abril: Lleida.

Paseo entre almendros

La floración de los almendros en los campos de la comarca del Urgell (Lleida) transforman el campo en un mar blanco y rosa. Urgell es conocido por la tradición agrícola, que es la que constituye su base económica y cultural. Incluso, el 90% de la superficie de la comarca son tierras cultivadas.

Se ha escogido la localidad de Vilagrassa para organizar los paseos guiados entre los almendros en flor. Sin embargo, hay otras actividades para hacer en el resto de municipios.

El calendario previsto para las actividades, también orientativo: