Oportunidad laboral y de vida
Se busca gente para vivir y gestionar este santuario de Catalunya: ideal para parejas
Santi y Marina impulsan un proyecto para vivir en plena naturaleza
Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
La jueza cita a más de una quincena de investigados por la trama corrupta del vertedero de Seva
Un santuario que parece estar colgado en las nubes busca a dos personas para dirigir su restaurante y hospedería en un paisaje natural idílico en Osona (Barcelona).
El proyecto está pensado para una pareja que busque un cambio radical en su vida.
No es solo una oportunidad laboral, sino una iniciativa vital basada en un negocio que cuide el medioambiente y la sostenibilidad social.
Paisaje natural en Osona
El lugar forma parte del espacio natural de las sierras de Milany-Santa Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt.
En la localidad de Sant Pere de Torrelló se encuentra el Santuari de Bellmunt, construido directamente encima de una roca en la cima de la sierra de Bellmunt. El lugar, situado a 1.246 metros de altura, está completamente rodeado de naturaleza y algo aislado de las ciudades.
Donde está ahora el santurio, antes había una fortaleza, el Castillo de Sa Raganyada, desde el cual se podía observar la Plana de Vic, los Pirineos, el Valle del Ges y el Bisaura, e incluso, en días claros, la montaña de Montserrat.
Oportunidad laboral
Los impulsores del santuario, Santi y Marina, llevan casi una década dirigiendo el sitio, y ahora, buscan nuevas personas que quieran seguir su legado y mudarse al entorno rural.
Los propietarios buscan a quien pueda garantizar la viabilidad y continuidad del proyecto a largo plazo, que se encarguen de la dirección del hospedaje y del bar-restaurante. Con esto, pretenden conseguir perfiles activos, con iniciativa, capacidad de aprendizaje y con la ambición de integrarse en la comunidad local mientras aprovechan las ventajas de vivir en la montaña.
También valoran personas que sean versátiles y capaces de aportar valor humano y profesional, que se comprometan con un entorno laboral diferente: estimulante y autónomo.
Después de los años en que Santi y Marina han estado dirigiendo el lugar, el proyecto ya está prácticamente consolidado. Con esto, la integración de los nuevos perfiles será más sencilla.
