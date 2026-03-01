Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MWC 2026Guerra IránTrumpGanadores GoyaBorrascaTráficoBarçaRopa usadaJuan del ValCambio de horaEncuesta elecciones Andalucía
instagramlinkedin

Turismo

El pueblo costero de Catalunya donde nació Bad Gyal: playas, naturaleza y a solo 30 minutos de Barcelona

La localidad del Maresme combina tradición marinera y cultura

La tostada pija que desayuna Bad Gyal copiada de un hotel de París: explosión de sabores dulces y salados

Bad Gyal, Ana Mena y La Casa Azul actuarán hoy en la gala de los Goya

Ambiente en la playa de Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme, Barcelona.

Ambiente en la playa de Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme, Barcelona. / Zowy Voeten

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Catalunya cuenta con pueblos con mucho encanto. Cada uno con una particularidad diferente, ya sea por las playas, montañas, y el ambiente rural o urbano.

Todos ellos son reconocidos por diferentes motivos, como su belleza, su arquitecutura o por ser el origen de algunas celebridades reconocidas.

Bad Gyal

Es el caso de Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme, donde nació la cantante catalana de 28 años Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal.

Una de las artistas más famosa de España en el género urbano vivió toda su infancia en este pequeño pueblo catalán antes de desarrollar una carrera internacional que ya está muy consolidada. Con canciones de dancehall, reguetón y pop urbano, ha destacado por la mezcla de ritmos latinos, por sus letras atrevidas y por una estética muy personal.

Bad Gyal siempre ha defendido orgullosa su identidad catalana, interpretando canciones en su lengua, participando en programas de televisión y radio locales y presentando su documental, La Joia, en catalán y que comienza, precisamente, en Vilassar de Mar.

Familia Farelo

Alba Farelo no es la única famosa de la familia. Su padre es Eduard Farelo, un actor de doblaje y televisión conocido, sobre todo, por doblar en español al personaje Gollum, de 'El señor de los Anillos'.

Irma Farelo, más conocida como Mushkaa, es la hermana pequeña de la cantante, con la que comparte profesión. Y la hermana gemela de Irma es Greta Farelo, que ha sido la última en entrar en el mundo musical.

Municipio con tradición marinera

El municipio está situado a 30 minutos de Barcelona. En 1784 se constituyó como municipio independiente, al separarse definitivamente de Vilassar de Dalt.

El mayor atractivo turístico son las playas, ya que se consideran son muy amplias y tranquilas, con un ambiente muy familiar.

El pueblo cuenta con 21.000 habitantes aproximadamente y tiene una larga tradición marinera. Durante décadas,los residentes han vivido del mar, la pesca y el comercio con América.

También es conocido por la industria de flores y plantas ornamentadas; y la agricultura de invernadero.

Su gastronomía se basa especialmente en productos frescos del mar y de la huerta.

Qué ver en Vilassar de Mar

En relación con la cultura, se puede visitar el Museo Enric Monjo, que contiene las obras de este pintor local.

También es conocida por los turistas la Casa Museo Carme Rovira, una pintora vilasarense que conviritió su vivienda en una exposición de sus obras.

Noticias relacionadas y más

La Torre d'en Nadal y los edificios de estilo modernista también son un atractivo turista y sus calles, la iglesia de Sant Joan y el mercado municipal conservan el ambiente de villa marinera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zygmunt Bauman lo vio venir: el trabajo ya no garantiza una vida a salvo de la pobreza
  2. Los hermanos Torres ultiman su nuevo restaurante en el Mercat de Santa Caterina
  3. Por qué ya no bajará más el precio del aceite de oliva que compramos en el supermercado
  4. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  5. Catalunya completa la integración tarifaria del transporte: el título único de bus y tren llega a todo Girona y Terres de l'Ebre
  6. Los conductores de bus de L'Hospitalet logran una primera victoria judicial en su pulso laboral con Moventis
  7. Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
  8. Estados Unidos se lanza con Israel al derribo del régimen iraní con ataques a gran escala

El pueblo costero de Catalunya donde nació Bad Gyal: playas, naturaleza y a solo 30 minutos de Barcelona

El pueblo costero de Catalunya donde nació Bad Gyal: playas, naturaleza y a solo 30 minutos de Barcelona

Giras mundiales menos mundiales, que se abren paso entre las bombas

Giras mundiales menos mundiales, que se abren paso entre las bombas

Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: "El vuelo se ha cancelado, espabilad"

Una pareja de catalanes se queda atrapada en Tailandia tras suspenderse la conexión vía Qatar: "El vuelo se ha cancelado, espabilad"

Al menos una persona se tira de un parapente esta mañana desde las Tres Chimeneas

Tres muertos en un tiroteo en Texas que el FBI señala como un "acto de terrorismo"

Tres muertos en un tiroteo en Texas que el FBI señala como un "acto de terrorismo"

China e Irán: amparo a cambio de petróleo barato

China e Irán: amparo a cambio de petróleo barato

Dacia lanza la versión Duster Spirit Of Sand para celebrar su victoria en el Dakar

Dacia lanza la versión Duster Spirit Of Sand para celebrar su victoria en el Dakar

Varios heridos tras un ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, en Omán

Varios heridos tras un ataque con drones a un petrolero en el estrecho de Ormuz, en Omán