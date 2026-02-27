Dónde se gana más, y donde menos, en Catalunya: la lista de ingresos en los municipios grandes

El Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) publicó a finales de 2025 su informe anual sobre los salarios de los catalanes, donde deja entrever las diferencias entre los municipios con más de 50.000 habitantes más ricos y los más pobres.

Y es que las desigualdades son cada vez más pronunciadas en nuestro país: según un estudio de la organización Oxfam Intermón España, en 2022 solo el 10% de la población concentra el 53,8% de la riqueza total, y el 22,4% del capital está en manos del 1% de los españoles.

Diferencias entre provincias

Además, muestran que durante la primera década de los 2000 hubo una leve disminución de la desigualdad, pero a partir de 2011 se produce un importante cambio de tendencia, cuando se incrementó la concentración de riqueza de manera significativa.

Esta desigualdad también se observa dentro de las comunidades autónomas: como informa la Agencia Tributaria, aunque Catalunya es la segunda comunidad autónoma con más capital -con una renta bruta media de 35.925 euros-, Lleida se encuentra bastante por debajo de esta media. Con un patrimonio de 29.861 euros, se convierte en la provincia catalana con menos ingresos.

Los municipios con menos ingresos

No obstante, los dos municipios con menos ingresos anuales se encuentran en Barcelona, a pesar de ser la provincia más rica.

Se trata de Santa Coloma de Gramenet y L’Hospitalet de Llobregat, ambos en el Barcelonès: el primero, con una media de 26.003 euros al año. es el municipio con el salario más bajo, con 5.743 euros menos que la media catalana. El segundo, l’Hospitalet de Llobregat alcanza los 26.638 euros.

A pesar de que los salarios han subido en todos los municipios, a excepción de Manresa (Bages, Barcelona), sigue habiendo diferencias abismales entre ellos.

La localidad más rica

Y es que Sant Cugat (Vallès Occidental, Barcelona) es la localidad con un salario anual más alto y también donde más ha aumentado respecto a 2023. Con cerca de 100.000 habitantes, sus ciudadanos presentan una media de 54.549 euros brutos.

Le siguen Castelldefels (38.570 euros) y Barcelona (36.466 euros).

Por lo tanto, a pesar de localizarse ambas ciudades en Barcelona, la diferencia entre Sant Cugat y Santa Coloma de Gramenet es de más de 28.000 euros anuales.

Una gran brecha salarial

Además, la brecha salarial también afecta de pleno a Catalunya: según la media de 2024, los ingresos salariales brutos de los varones se situaron en 34.473 euros y los de las mujeres en 28.765 euros, lo que presenta una diferencia de 4.292 euros.

Sant Cugat no solo ostenta el título de municipio con mayor renta, sino que, a su vez, encabeza la lista de localidades con mayor brecha salarial de género: los hombres ingresan de media unos 63.600 euros y las mujeres 45.705.

Finalmente, la rama de actividad económica con los ingresos salariales brutos más elevados son los relacionados con las comunicaciones, las actividades financieras e inmobiliarias, así como las Administraciones públicas y la Defensa.