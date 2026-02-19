Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Príncipe AndrésViento CatalunyaBarcelonaBorrasca PedroViviendaAndreu BuenafuenteGonzález AmadorDonald TrumpLaLigaAguaYolanda Díaz
instagramlinkedin

Zona de juegos y diversión

Toboganes y tirolina: El parque infantil de Lleida en el que alucinarán tus hijos

"Gracias por hacer la vida más dulce": Las 3 pastelerías de Lleida con mejores reseñas

Los 3 lugares ideales para presumir de Lleida en Instagram

El pueblo perfecto para desconectar a media hora de Lleida

Un parque infantil.

Un parque infantil. / MANU MITRU

Neus Castellet

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Lleida es la capital de provincia de Catalunya que pasa más desapercibida, pero es una ciudad que ofrece un sinfín de planes. Sus casi 143.000 habitantes pueden disfrutar de seis restaurantes que aparecen en la Guía Michelin 2024, además de los cinco establecimientos mejor valorados en TripAdvisor. No obstante, no todo es comer en Lleida, también se pueden hacer otras muchas actividades. Una de ellas puede ser ir con los pequeños de la casa a la quincena de parques infantiles gratuitos que acoge la ciudad. Para que no tengas que elegir, te decimos cuáles son los mejores.

Salvo alguna excepción, los espacios recreativos públicos para niños de Lleida reciben una buena reseña en Google, concretamente de más de cuatro puntos sobre cinco. La cuestión es encontrar un parque infantil que lo tenga todo. Por un lado, una buena zona de juegos para cumplir con su principal cometido: que los más pequeños se diviertan. Y que sea segura, por supuesto.

Los 3 lugares más 'instagrameables' de Lleida

Los 3 lugares más 'instagrameables' de Lleida

Por otro lado, es importante que disponga de servicios, como una fuente de agua, bancos para poder sentarse y puestos a pedir, algo de sombra. Si el entorno es bonito, los padres todavía lo agradecerán más. Hay varios equipamientos en la capital del Segrià que cumplen con todos estos requisitos, pero hay uno que se lleva la palma.

El parque mejor valorado

Se trata del parque infantil que está situado en el paseo de Ronda en su paso por la calle Humbert Torres. No tiene un nombre específico, pero está situado a dos minutos a pie del hospital de Santa Maria y los usuarios le dan la puntuación más alta de todos los que hay en Lleida: un 4,4 sobre cinco.

"Lugar espectacular para desayunar": La pastelería de Lleida con mejores reseñas de sus clientes

"Lugar espectacular para desayunar": La pastelería de Lleida con mejores reseñas de sus clientes

La zona está toda vallada y dentro hay todo tipo de juegos. De hecho, tiene una tirolina y hasta cuatro toboganes, además de columpios, muelles y otras estructuras. "Es el mejor al que he llevado a mi hija. Bastante lugar para sentarme, además de que solo aquí encuentras las camas elásticas para saltar", comenta Lorena Zeferino.

"Genial a partir de los 2 años y algo. También tiene arenero. Con sombra de un castañero", destaca Ana Subirats, mientras que otras personas que dicen que es "recomendable" y hasta "perfecto".

Otras opciones interesantes

Otro parque con buena nota es el que está situado en la plaza Pau Casals de Lleida, en la confluencia de la avenida Balmes con la calle Vallcalent. Más allá de recibir una de las valoraciones más altas de los usuarios en Google Maps (4,3 sobre 5), también tiene todos los elementos citados anteriormente. Lo que lo diferencia del resto es que el área de juego recrea un barco pirata, al que no le falta su tobogán, así como una estructura para escalar y mantener el equilibrio. Además, los columpios están situados aparte. Todo ello sobre un suelo de caucho protector.

Noticias relacionadas

A cinco minutos de ese parque hay otro que también cuenta con el visto bueno de los padres. Se trata de la zona infantil Pius XII, ubicada en la avenida homónima, en su cruce con la calle Bisbe Irurita. En Google Maps tiene una valoración de 4,2 sobre cinco. Es más grande que el de la plaza Pau Casals, pero tiene el inconveniente de que le da mucho el sol. "Buena variedad de columpios. Pero faltan sombras para el verano", opina Alberto Ruiz, que tiene la insignia de 'Local Guide' de Google.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley
  2. El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo
  3. Tres acusados de fabricar facturas falsas para González Amador niegan el delito y alegan que todo es nulo por la condena al Fiscal General
  4. MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
  5. Las personas mayores de 60 años podrán recibir la pensión de orfandad
  6. Los empleados deberán asistir a su puesto de trabajo aunque lleven dos meses sin recibir el sueldo
  7. El antiguo peaje de la Roca se convertirá en un área de servicio con cargadores ultrarrápidos en la AP-7
  8. La nueva borrasca Pedro llega a Catalunya: vientos violentos de hasta 120km/h en estas zonas

Oriol Cardona se encumbra en los Juegos con el primer oro español en el estreno olímpico del esquí de montaña

Oriol Cardona se encumbra en los Juegos con el primer oro español en el estreno olímpico del esquí de montaña

El Supremo avala que el consorcio húngaro acceda a la información reservada que motivó el veto a su OPA sobre Talgo

El Supremo avala que el consorcio húngaro acceda a la información reservada que motivó el veto a su OPA sobre Talgo

El Ayuntamiento del Vendrell, obligado por la justicia a actuar ante la "grave situación" de una colonia de gatos

El Ayuntamiento del Vendrell, obligado por la justicia a actuar ante la "grave situación" de una colonia de gatos

Ana Alonso consigue el primer bronce olímpico de la historia para España en esquí de montaña

Ana Alonso consigue el primer bronce olímpico de la historia para España en esquí de montaña

Rodalies busca mejorar la coordinación con Adif destinando personal a su centro de control

Rodalies busca mejorar la coordinación con Adif destinando personal a su centro de control

Repsol aumentará en un 50% su producción de petróleo en Venezuela en los próximos 12 meses

Repsol aumentará en un 50% su producción de petróleo en Venezuela en los próximos 12 meses

Salut detecta una mejora en la experiencia de los usuarios de la atención primaria en 2025

Salut detecta una mejora en la experiencia de los usuarios de la atención primaria en 2025

La Policia Local de Santa Coloma ha intervenido en 1.000 ocupaciones en los últimos cinco años

La Policia Local de Santa Coloma ha intervenido en 1.000 ocupaciones en los últimos cinco años