Borrasca OrianaViento CatalunyaCubaIRPF alquilerSalvador IllaYolanda DíazCaso EpsteinMadridMás que rivalesBarçaPlantas de interior
Lugares emblemáticos

A 20 minutos de Badalona: el espectacular pueblo del Maresme con viñedos y rutas de senderismo

A pocos kilómetros de la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, hay una de las localidades más bonitas de la costa

Alella

Alella / Maria Rosa Ferré-ACT

Gabriel Roncero

Barcelona
Badalona es la cuarta ciudad más poblada de Catalunya, una ciudad con una amplia oferta de actividades de todo tipo. Pese a eso, de cara al fin de semana es posible que nos apetezca un destino más tranquilo donde perderse. Cerca de Badalona, concretamente a 20 minutos en coche, se encuentra un atractivo municipio que vale la pena. A pesar de que es probable que su historia sea más antigua, no es hasta el siglo X cuando se empieza a recopilar información escrita sobre los hechos y la evolución de esta localidad, que es una de las más emblemáticas de la comarca del Maresme.

Con una superficie de 9,59 km² y una población cercana a los 10 mil habitantes, nos referimos a un municipio situado en la zona montañosa de la cordillera de Sant Mateu, a pocos kilómetros del mar. Tiene dos rieras, la de Coma Clara y la de Coma Forca, que, cuando se unen, forman la riera de Alella, que desemboca en el mar en el municipio del Masnou.

Tierra de vino

Estamos hablando de Alella, un municipio situado en un entorno natural privilegiado, el cual combina la tranquilidad y belleza del turismo rural con su rica historia y cultura.

Este pueblo destaca por su producción y tradición vinícola. De hecho, cuenta con una bodegas más importantes del territorio catalán, Alella Vinícola Celler, que produce vinos de denominación origen propia. Por ello, la parada en sus viñedos es obligatoria para disfrutar de visitas guiadas, catas de vino y aprender sobre el proceso de elaboración de sus productos.

Paradas obligatorias

Sin duda alguna, la iglesia de Sant Félix es una de las visitas obligadas en Allela. Está constuida sobre un templo románico del que se conservan partes del campanario. Se amplió en el siglo XV y fue reformada a principios del siglo XVII, cuando se construyó la actual fachada barroca

Otro de los imprescindibles es la Masía-Museo Can Magarola, una antigua masía fortificada, catalogada como bien cultural de interés local y que, en la actualidad, es la sede de la denominación de origen Alella. Anteriormente, había sido el museo municipal.

Finalmente, si buscas conectar con la naturaleza, Alella es el destino ideal. Rodeada de montañas y colinas verdes cerca del mar, ofrece un entorno natural impresionante. A poca distancia del pueblo, está tanto el parque de la Cordillera Litoral como el parque natural de la Serralada de Marina, un lugar perfecto para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre.

