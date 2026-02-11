¿Qué se celebra el 'dijous gras'?

El Carnaval 2026 arrancará lleno de tradición popular y también de mucha variedad gastronómica. Las fechas varían cada año, igual que la Cuaresma y la Semana Santa, porque dependen del calendario lunar. Concretamente, el Carnaval empieza 7 semanas después de la primera luna llena del invierno, que fue el 3 de enero de este año.

Y el día de su inicio es el jueves lardero, también conocido como ‘dijous gras’ en Catalunya, que suele celebrarse entre el 29 de febrero y el 4 de marzo. Este año, será este jueves, día 12.

El nombre de la festividad proviene de latín 'lardarius' (tocinero) y del verbo 'lardear' (untar grasa); hace referencia a los productos derivados de la matanza. Se originó en la Edad Media como un día de indulgencia cristiana que permitía el consumo de alimentos grasos antes de los 40 días de restricción cuaresmal.

Origen histórico

Con el paso del tiempo, la tradición ha ido perdiendo peso religioso en la sociedad. Sin embargo, continúa formado parte de la memoria cultural que explica el origen del Carnaval.

Esta jornada marca el inicio de una semana llena de apetito. En Catalunya, los alimentos más tradicionales son ‘la coca de llardons’, ‘la botifarra d’ou’ o la tortilla; alimentos con alto contenido animal.

¿Lo tienes todo listo para el jueves lardero?

No obstante, cada vez más se apuestan por nuevas versiones de los platos más clásicos, como las butifarras de huevo con foie y cebolla caramelizada, tortillas de judías con virutas de jamón ibérico o cocas de chicharrones con piñones, por poner solo tres ejemplos.

Estas nuevas propuestas buscan actualizar la tradición de la ‘matacía’ o matanza del cerdo, integrando toques vanguardistas.

Una tradición medieval

El jueves lardero se conoce en la Comunitat Valenciana como ‘dijous de berenar’, en las islas Baleares y Catalunya como ‘dijous llarder’, en Albacete como Día de la Mona; Día de la Tortilla o del ‘choricer’ en el Bajo Aragón; ‘jueves merendero’ en Salamanca; y Día del Palmo en Calatayud.

El inicio del Carnaval da pie a un periodo de tradiciones en todas las comunidades autónomas, en el que se suelen hacer actividades comunitarias.

Vic, capital de Osona (Barcelona), es una de las localidades catalanas referente del dijous gras, con su gran fiesta al aire libre. Es famosa por organizar una comida popular en la plaza mayor, además del mítico concurso de tortillas y la presentación de 'butifarres d’ou' premiadas en la comarca de Osona.

Otras celebraciones del jueves lardero

En muchos sitios se organizan conciertos, juegos para niños y animaciones en parques, como ocurre en Albacete en la Fiesta del Árbol. Esta es una celebración histórica dedicada a la concienciación sobre la protección de los bosques.

En Soria, en cambio, es costumbre salir al campo para hacer meriendas familiares, siguiendo su lema ‘Juves lardero, pan, chorizo y huevo’. Los jóvenes suelen reunirse en el monte Valonsadero o los alrededores de la ciudad, mientras el Ayuntamiento restringe el tráfico y asegura vigilancia para el disfrute seguro de las familias.