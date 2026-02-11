Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ministerio de Trabajo

Alerta roja por viento en Catalunya: así puedes modificar tu jornada laboral, según Trabajo

La empresa no puede exigirte que recuperes las horas no trabajadas

Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por la alerta máxima de viento

Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta y cierra parques y jardines

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta y cierra parques y jardines

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta y cierra parques y jardines.

Patricia López Avilés

Patricia López Avilés

Barcelona
La dana que sacudió Valencia en octubre de 2024 dejó imágenes inquietantes de empleados trabajando a pesar del mal temporal

Temporales tan virulentos como el de entonces no son los últimos fenómenos meteorológicos violentos que ocurrirán en nuestro país. El cambio climático es un hecho y los episodios atmosféricos, como los casos de calor extremo o las alertas rojas por lluvia o viento son y serán cada vez más habituales.

Para evitar poner en riesgo innecesariamente a los trabajadores, el Ministerio de Trabajo aprobó poco después de la dana el permiso laboral por riesgo climático. Se trata de una baja retribuida para no asistir al trabajo en casos de fenómenos meteorológicos adversos, como la alerta roja por viento en Catalunya.

Hasta cuatro días de permiso

Esta normativa, recogida en el Real Decreto-ley 8/2024, modifica el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y busca proteger la integridad de los empleados ante restricciones de movilidad o situaciones de riesgo extremo

Según el nuevo artículo 37.3.g, el permiso cubre hasta cuatro días retribuidos en los que las autoridades competentes impiden o desaconsejan acudir al centro de trabajo. Es importante destacar que las jornadas no son recuperables y no se tienen que devolver esas horas trabajadas; es decir, permite no acudir al trabajo con sueldo completo y cotizaciones intactas.

En los casos en que las tareas puedan realizarse a distancia, la empresa podrá pedir que se teletrabaje, siempre y cuando se garantice la provisión de los medios tecnológicos adecuados. Precisamente el Govern catalán ha recomendado el teletrabajo este jueves en todos los centros en que sea posible.

Una vez transcurridos los cuatro días, el permiso se podrá prolongar si persisten las circunstancias meteorológicas que lo ocasionaron

Borrasca Gabrielle

Las autoridades ya recordaron este derecho el pasado septiembre, con motivo de la borrasca Gabrielle, que se dejó notar sobre todo en zonas como Tarragona y en la Comunidad Valenciana

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se sumó al llamamiento con un comunicado a través de la red social Bluesky:

“Os recuerdo que cuando se emite una alerta naranja o roja tienes derecho a reducir o modificar tu jornada. Además, tienes 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo”, comenta.

‼️Varias zonas del país están en alerta por clima adverso. Os recuerdo que cuando se emite una alerta naranja o roja tienes derecho a reducir o modificar tu jornada. Además, tienes 4 días de permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al centro de trabajo.

— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 28 de septiembre de 2025, 14:21

El real decreto-ley también modificó el artículo 47.6 del estatuto para agilizar la aplicación de erte por fuerza mayor cuando persista la imposibilidad de trabajar presencialmente tras los primeros cuatro días de permiso.

Finalmente, se incorporó un nuevo apartado (4.e) al artículo 64, que obliga a las empresas a informar a los representantes de los trabajadores sobre las medidas previstas ante alertas meteorológicas

¿Cómo solicitar el permiso?

Para hacer uso del permiso, en primer lugar se debe notificar a la empresa. Es necesario que se comunique con antelación y de manera justificada. Para ello, la compañía puede solicitar avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como informes, recomendaciones de Protecció Civil o cualquier otra entidad.

A esta normativa se suma la obligatoriedad de incluir en todos los convenios colectivos protocolos de actuación en caso de fenómenos meteorológicos peligrosos como fuertes rachas de viento o temporales de lluvias

